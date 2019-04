Van Dijk zum Fußballer des Jahres in England gewählt

Der niederländische Innenverteidiger Virgil van Dijk von Liverpool ist von seinen Liga-Kollegen zum Spieler des Jahres in der Premier League gewählt worden. Der 27-Jährige wurde am späten Sonntagabend in London durch die Professional Footballers' Association (PFA) ausgezeichnet. Er ist der erste Abwehrspieler seit 2004, der die Trophäe erhält - und der vierte überhaupt.

Im Vorjahr hatte sich bei der Abstimmung unter den Fußball-Profis der englischen Eliteklasse sein Mannschaftskollege Mohamed Salah durchgesetzt. Bei den Frauen wurde diesmal Vivianne Miedema von Arsenal als beste Spielerin ausgezeichnet.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp holte Van Dijk im Winter 2017/2018 von Southampton zu den "Reds". Die Ablösesumme von umgerechnet 84,5 Millionen Euro machte ihn zum teuersten Abwehrspieler der Welt.

(APA/dpa)