Salzburg besiegt Rapid im Cupfinale

Der Cupsieger 2019 heißt Salzburg. Die Mozartstädter gewannen das Finale in Klagenfurt gegen Rapid mit 2:0 und liegen nahmen damit Kurs auf das sechste Double der Red-Bull-Ära. Ein Doppelschlag durch Rene Farkas (37.) und Munas Dabbur (39.) sorgte für die Entscheidung des designierten Meisters, der den zum 100-Jahr-Jubiläum des Bewerbs neu designten Pokal stemmen durfte.

"Nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft hat heute gewonnen", resümierte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer in einer ersten Stellungnahme. „Solche Geschichten schreibt der Fußball. Ich habe meine Chance bekommen und wollte allen zeigen, dass ich Teil der Mannschaft bin. Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser sind wir geworden und haben verdient gewonnen", sagte Salzburg-Torschütze Patrick Farkas.

24.200 Zuschauer waren ins Wörthersee-Stadion gekommen, das ob der Polizei-Bedenken rund um das ursprünglich vorgesehene Austria-Stadion als Ersatzort eingesprungen war, der überwiegende Anteil davon in Grün-Weiß gehalten. Beim Fanmarsch zum Stadion zuvor war eine Person von einem Böller verletzt worden. Die Rapid-Fans wollten ihre Mannschaft zum ersten Cupsieg seit 1995 antreiben, zudem war es die letzte Chance auf ein direktes Ticket in den Europacup in der verpatzten Saison.

Rapid-Trainer Kühbauer setzte auf ein kompaktes Mittelfeld, Stefan Schwab sollte den offensiven Kreativpart übernehmen. Es gelang den Hütteldorfern auch die erste halbe Stunde recht gut, den Spielfluss des Gegners gar nicht erst aufkommen zu lassen, klare Torchancen resultierten daraus allerdings auch nicht. Auf der Gegenseite setzte Marco Rose Shootingstar Dominik Szoboszlai auf die Bank und bot als Ersatz für den verletzten Kapitän Andreas Ulmer überraschend Patrick Farkas auf – für den 26-Jährigen war es in dieser Saison erst der zweite Einsatz, der erste von Beginn an, in dieser Saison.

Ersatzmann Farkas mehrmals im Mittelpunkt

Und Farkas sollte das Vertrauen belohnen. Ein Doppelpass mit Dabbur hebelte die Rapid-Verteidigung komplett aus und der Außenverteidiger schloss mit dem Spitz durch die Beine von Richard Strebinger zur Salzburger Führung ab (37.). Bis dahin war Salzburg bis auf einen Schlager-Schuss (29.) herzlich wenig gelungen, dem Spielaufbau fehlte es auf dem einem Cupfinale nicht würdigem Grün an Tempo und Präzision. Dann aber legten die Mozartstädter nach: Dabbur eroberte selbst den Ball und bekam ihn von Zlatko Junuzovic perfekt auf den Kopf gezirkelt – 2:0, die grün-weiße Innenverteidigung sah dem Israeli nur zu (39.). Es war Glück für Rapid, dass Fredrik Gulbrandsen einen Heber neben das Tor setzte, denn Strebinger hatte zu lange gezögert (41.).

Kurz vor dem Pausenpfiff ließ Schiedsrichter Manuel Schüttengruber nach Freistoß von Philipp Schobesberger einen Rempler gegen Mario Sonnleitner im Strafraum ungeahndet. Das Glück war Rapid auch in der zweiten Halbzeit nicht hold, ein Kopfball von Mert Müldür ging an die Latte (60.) und Sonnleitners Jubel über den Anschlusstreffer wurde vom Schiedsrichterpfiff erstickt. Der Referee wollte einen Rempler Christoph Knasmüllners gesehen haben, eine übertrieben harte Auslegung.

Salzburg hatte Platz zum Kontern, spielte diese aber nicht konsequent zu Ende. Einmal schob Patson Daka allein vor Strebinger den Ball am Keeper, aber auch am Tor vorbei (79.). Im Finish gingen noch einmal die Wogen hoch: Ein nicht gepfiffenes Foul an Daka brachte Farkas zur Weißglut, dafür musste er mit Gelb-Rot vom Platz (83.). Auch Dabbur und Ivan gerieten in der Nachspielzeit noch aneinander, am Spielstand änderte das aber nichts mehr.