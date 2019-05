ÖFB-Legionärin Kirchberger verliert deutsches Cupfinale

Die österreichische Fußball-Nationalspielerin Virginia Kirchberger hat am Mittwoch in Köln mit dem SC Freiburg das deutsche Cup-Finale der Frauen gegen Titelverteidiger VfL Wolfsburg 0:1 (0:0) verloren. Den entscheidenden Treffer erzielte Ewa Pajor in der 55. Minute. Für Wolfsburg ist es der fünfte Cup-Titel en suite.

(APA)