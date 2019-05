"Fühle mich stark": Casillas nach Herzinfarkt im Krankenhaus

Der frühere spanische Fußball-Nationaltorhüter Iker Casillas hat am Mittwoch im Training einen Herzinfarkt erlitten. Das bestätigte sein aktueller Club FC Porto. Mittlerweile meldete sich der 37-Jährige per Twitter selbst zu Wort. "Alles unter Kontrolle hier, es war ein großer Schreck, aber ich fühle mich stark. Danke für all eure Botschaften und Unterstützung", schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst.

"Iker Casillas hat während des Trainings am Mittwoch eine akute Herzattacke erlitten", hieß es in der Porto-Stellungnahme. Das Training sei schnell angehalten worden, um eine medizinische Versorgung zu gewährleisten. "Casillas ist okay, stabil, und das Herzproblem ist behoben worden."

"Glück im Unglück"

Es sei positiv gewesen, dass das Problem beim Training des FC Porto aufgetreten sei, erklärte Clubarzt Nelson Puga am späten Mittwochabend im Vereins-TV-Sender "Porto Canal". Auf dem Trainingsgelände habe man sich schnell um den 37-Jährigen kümmern können. "Zum Glück konnte eine schnelle Diagnose erstellt werden, und auch alles Weitere ist sehr gut gelaufen", erklärte der Arzt. Casillas wurde in einem Krankenhaus in Porto einer Herzkatheter-Untersuchung unterzogen, der Keeper bekam einen Stent eingepflanzt. Er werde keine Folgen davontragen, betonte Puga. Es sei aber noch zu früh, um über Casillas' sportliche Zukunft zu spekulieren.

"Ihm (Casillas) geht es jetzt gut, sein Zustand ist stabil. Er zeigt wieder den Humor, der ihn charakterisiert, ist ruhig und in Begleitung von Angehörigen", sagte der Arzt.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1. Mai 2019

Wie lange Casillas mit dem Fußball aussetzen muss, war vorerst nicht bekannt. Der frühere Welt- und Europameister hatte seinen auslaufenden Vertrag beim FC Porto erst Mitte März um ein Jahr verlängert.

Casillas spielt seit 2015 für die Portugiesen, am Freitag im Ligaspiel gegen Rio Ave (2:2) stand er noch im Tor. Laut portugiesischen Medienberichten soll im Krankenhaus eine Herzkatheter-Untersuchung durchgeführt worden sein.

Casillas wird am 20. Mai 38 Jahre alt. Er ist einer der erfolgreichsten Tormänner der Geschichte. Mit dem Nationalteam wurde der 167-fache Internationale 2010 Weltmeister sowie 2008 und 2012 Europameister. Außerdem gewann der - an Einsätzen gemessen - Champions-League-Rekordspieler mit Real Madrid unter anderem dreimal die Champions League und fünfmal die Meisterschaft. Von 2008 bis 2012 wurde der zweifache Familienvater ohne Unterbrechung zum "Welttorhüter des Jahres" gewählt.

(APA/Reuters/AFP)