Bayern legt Dortmund im Titelkampf vor

Nach dem blamablen 1:1 in Nürnberg ließ Bayern München diesmal nichts anbrennen. Tore von Lewandowski (27.) und Goretzka (40.) brachten den 3:1-Erfolg gegen Hannover, für das Schlusslicht verwandelte Jonathas einen umstrittenen Elfmeter (52.). In Überzahl (Gelb-Rot Jonathas 55.) hatte der Tabellenführer Chancen en masse, doch nur Ribéry verwertete auch eine (84.). Bayern legte damit im Titelduell mit Dortmund (18.30 Uhr in Bremen) vor. Trotzdem ist in München nicht alles eitel Wonne, da Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt ein Treuebekenntnis zu Niko Kovac vermissen lassen. Der Trainer will „das ausblenden, weil es bringt nichts, dass ich mich dort mit Nebensachen beschäftige“.

Hoffenheim vergab im Europacup-Duell in Gladbach zweimal eine Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Das nutzte Wolfsburg, das dank Toren von Klaus (38.) und Tisserand (78.) mit einem 2:0-Sieg gegen Nürnberg seine internationalen Ambitionen untermauerte.

32. Runde: Mainz (Onisiwo/Tor) – Leipzig (Laimer bis 70., Ilsanker/Bank) 3:3, Bayern (Alaba) – Hannover (Wimmer ab 70.) 3:1, Gladbach – Hoffenheim (Posch bis 67., Grillitsch) 2:2, Hertha (Lazaro) – Stuttgart 3:1, Wolfsburg (Pervan) – Nürnberg (Margreitter ab 73.) 2:0.

