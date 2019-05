Dortmund patzt in Bremen, Bayern eilt Titel entgegen

Zwei Runden vor Schluss ist in der deutschen Bundesliga eine Vorentscheidung im Titelkampf gefallen: Dortmund kam in Bremen nach 2:0-Führung nur zu einem 2:2, der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München verdoppelte sich dadurch auf vier Punkte. Pulisic (6.) und Alcacer (41.) brachten den dominierenden BVB vor der Pause auf Kurs, doch durch einen Doppelschlag von Möhwald (70.) und Pizarro (75.) kamen die Bremer zurück in die Partie - in beiden Fällen sah die Dortmunder Abwehr nicht gut aus. Im Finish hatte der BVB sogar Glück, nicht noch das dritte Gegentor zu kassieren.

Bayern hatte am Nachmittag mit einem 3:1-Erfolg gegen Schlusslicht Hannover vorgelegt. Lewandowski (27.), Goretzka (40.) und Ribéry (84.) brachten die Münchner auf Kurs zum 29. Titel. Auf Seiten Hannovers legte Jonathas einen kuriosen Kurzauftritt hin: Erst verwandelte der Brasilianer einen umstrittenen Elfmeter, dann sah er zweimal Gelb und musste nach nur neun Minuten wieder vom Platz.

Hoffenheim vergab im Europacup-Duell in Gladbach zweimal eine Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Das nutzte Wolfsburg, das dank Toren von Klaus (38.) und Tisserand (78.) mit einem 2:0-Sieg gegen Nürnberg seine internationalen Ambitionen untermauerte.

32. Runde: Mainz (Onisiwo/Tor) – Leipzig (Laimer bis 70., Ilsanker/Bank) 3:3, Bayern (Alaba) – Hannover (Wimmer ab 70.) 3:1, Gladbach – Hoffenheim (Posch bis 67., Grillitsch) 2:2, Hertha (Lazaro) – Stuttgart 3:1, Wolfsburg (Pervan) – Nürnberg (Margreitter ab 73.) 2:0, Bremen (Friedl) - Dortmund 2:2.

(red)