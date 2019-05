Arnautovic trifft bei West Hams Sieg doppelt

Marko Arnautovic hat West Ham United am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League zum Sieg geschossen. Der ÖFB-Teamstürmer erzielte beim 3:0 gegen den von Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton die Tore zum 1:0 (16.) und per Kopf aus kurzer Distanz 2:0 (69.).

Arnautovic beendete mit seinem Liga-Saisontreffern Nummer acht und neun seine viermonatige Torflaute. Der 30-Jährige hatte zuletzt am 2. Jänner in der Meisterschaft und am 5. Jänner im FA-Cup getroffen.

(APA)