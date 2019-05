Lask besiegelt die Champions-League-Teilnahme

Nach dem 3:0-Sieg gegen den WAC darf sich der Lask mit der Champions-League-Hymne einstimmen. Erstmals seit der Meistercup-Teilnahme 1965/66 (Erstrunden-Aus gegen Górnik Zabrze) werden die Linzer in den höchsten internationalen Bewerb schnuppern. Nach dem Sieg beträgt der Vorsprung auf die drittplatzierten Kärntner drei Runden vor Schluss neun Punkte, zudem haben sie das deutlich bessere Torverhältnis. Rang zwei bringt in dieser Saison die Teilnahme an der Qualifikation für die Königsklasse.

Sollte sich der diesjährige CL- Sieger über die nationale Liga qualifizieren (Ajax Amsterdam und derzeit noch Tottenham wären die Ausnahmen) würde der Einstieg sogar erst in der dritten Qualifikationsrunde erfolgen. Die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League wäre damit nur eine Runde entfernt: Entweder durch den Aufstieg ins Play-off (bei Niederlage EL-Fixteilnehmer) oder im Falle einer CL-Quali-Niederlage durch den Aufstieg im EL-Play-off.

Linzer Effizienz

In einer vor der Pause offenen Partie machte die Effizienz des Lask den Unterschied. Tetteh (23.) – bereits der zwölfte Lask-Saisontreffer nach einem Eckball – und ein Eigentor von Novak (49.) brachten die Linzer auf die Siegerstraße. In Unterzahl (Gelb-Rot für Holland 65.) brachten sie den Vorsprung über die Zeit und stellten durch einen verwandelten Elfmeter von Ullmann (90.) - das zweite Gelb-Foul von Rnic binnen drei Minuten - den Endstand her. Damit musste Salzburg die Titelentscheidung in der Abendpartie bei der Austria (17 Uhr) selbst in die Hand nehmen.

Der diesmal unterlegene WAC-Coach Christian Ilzer könnte kommende Saison die Seiten wechseln. Der 41-Jährige ist als Nachfolger von Oliver Glasner beim Lask im Gespräch, hält sich aber noch bedeckt. „Ich bin WAC-Trainer und wir sind auf der Zielgeraden der Meisterschaft. Mehr gibt es nicht zu sagen“, betonte Ilzer. Für diesbezügliche Anfragen habe er einen Berater, der sich damit befasse. „Davon will und kann ich mich nicht ablenken lassen.“

Sturm nähert sich Platz drei

Sturm Graz wahrte mit einem 1:0-Sieg in St. Pölten die Chance auf den dritten Tabellenrang, der einen Fixplatz in der EL-Gruppenphase bringen würde. Nach der frühen Führung durch Pink (4.) und dem Ausschluss von Fabian Koch (31./Torraub) retteten die Steirer in einer Abwehrschlacht die drei Punkte.

(swi)