"Sind heiß wie die Hölle": Liverpool gibt nicht auf

Liverpool/Bremen. Jürgen Klopp ist seinem Ruf als Motivator wieder einmal gerecht geworden, das hat der Blick auf den Titelkampf in England und Deutschland eindrucksvoll bewiesen. Dortmund-Trainer Lucien Favre hatte bereits vergangene Woche nach der Derby-Niederlage gegen Schalke die Meisterschaft abgehakt. „Der Titel ist verspielt. Das ist sehr schwer zu verdauen“, ließ der Schweizer die verdutzten Journalisten damals wissen. Die Korrektur nach Bayerns Ausrutscher in Nürnberg klang halbherzig, der letzte Glaube dürfte auch der Mannschaft gefehlt haben. Am Samstag verspielte Dortmund in Bremen eine 2:0-Führung, der Rückstand auf die Münchner wuchs zwei Runden vor Schluss auf vier Punkte an. „Wir sind keine Träumer“, kommentierte Trainer Favre die minimale Restchance.

Ganz anders Klopp am vergangenen Donnerstag, einen Tag nach Liverpools 0:3-Pleite gegen den FC Barcelona im Halbfinale der Champions League. Seine Mannschaft habe „keine Zeit“, um weiter über das unglückliche Match bei Barça nachzudenken, erklärte der Deutsche: „Das müssen wir am Dienstag im Rückspiel geradebiegen, nicht jetzt.“

Andere hätten vielleicht ihre Wunden geleckt, die Verletzung von Naby Keita, Pech und die Einzigartigkeit von Lionel Messi beklagt, doch nicht Jürgen Klopp, der den Fokus sofort dem nächsten Entscheidungsspiel in der Premier League zuwandte. „Die Jungs brennen. Im Titelrennen wirst du nicht müde. Wir sind heiß wie die Hölle“, sagte er mit Blick auf das Fernduell mit Manchester City – und steckte mit seinem Optimismus ganz offensichtlich auch seine Spieler an.

Sieg der Leidenschaft

Die Reds holten dank eines späten Treffers von Divock Origi in der 86.Minute gegen Newcastle einen kaum noch für möglich gehaltenen Sieg und hielten damit den Druck auf Manchester City hoch. „Es war ein harter Kampf und ein Sieg der Leidenschaft, des Herzens und des Willens“, resümierte Klopp. „Meine Spieler werfen absolut alles, was sie haben, auf den Platz. Ob es am Ende reicht oder nicht, ist Schicksal.“ Liverpool könnte die Saison mit 97 Punkten abschließen und trotzdem den ersten Meistertitel seit 1990 verpassen, dabei hat erst eine Mannschaft mehr Zähler in der Premier League geschafft: Manchester City im Vorjahr (100). Die Citizens müssen heute (21 Uhr, live, Dazn) jedenfalls gegen Leicester City erst einmal nachziehen.

Auch die Champions League hat Liverpools Klopp noch nicht abgehakt. „Wir haben noch eine Chance, es ist Fußball“, sagte der Deutsche vor dem Rückspiel am Dienstag (21 Uhr, live, Sky), und seine Mannschaft wird ihm glauben. Die Leistung in Barcelona gibt ihm Hoffnung. „Ich war komplett zufrieden, wie wir gespielt haben. Wir haben Chancen gehabt und ihnen Probleme bereitet“, sagte Klopp. Ebenso begeistert war City-Trainer Pep Guardiola von Liverpools Spiel. „Sie waren unglaublich gut, herausragend. Ich hatte Spaß beim Zusehen“, sagte er. Auch Barcelona lässt offenkundig noch Vorsicht walten und hat vor dem Rückspiel in der Meisterschaftspartie gegen Celta Vigo (0:2) das Stammpersonal zur Gänze geschont. (herbas)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2019)