HSV scheitert deutlich an der Mission Wiederaufstieg

Der Hamburger SV hat die direkte Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga verpasst, für den SC Paderborn ist der Aufstieg dagegen sehr nahe gerückt. Der HSV unterlag am Sonntag dem direkten Konkurrenten mit 1:4 und hat in der Tabelle drei Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Union Berlin sowie die weitaus schlechtere Tordifferenz. Paderborn liegt als Zweiter einen Punkt vor Berlin.