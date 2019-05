Erhielt Sheffield United Millionen von Bin Laden-Familie?

Sheffield. Der englische Traditionsklub Sheffield United hat soeben erst nach zwölf Jahren in der Championship (2. Liga) den Aufstieg in die Premier League geschafft. Doch die Freudenfeiern verebbten jäh: wie verschiedene englische Medien übereinstimmend berichten, soll der Klub vor einiger Zeit ein großes Darlehen erhalten haben – von der Familie des Ex-Terroristenführers Osama Bin Laden.

Hintergrund dieser Geschichte ist auch ein erbitterter Rechtsstreit. In diesem Disput stehen sich die Klubbesitzer Kevin McCabe und der saudische Prinz Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz al Saud gegenüber. In diesem Streit geht es um 3,4 Millionen Euro, die der saudische Prinz dem Verein vor einiger Zeit geliehen haben soll. Davon will man bei United nun aber nichts mehr wissen – die Causa wanderte vor Gericht. Und dort behauptete der Anwalt von Prinz Abdullah, dass das Geld zurückgezahlt werden muss, da es ursprünglich von der Familie des inzwischen getöteten Ex-Al-Qaida-Bosses Osama Bin Laden stammen soll.

Nur eine Spende? Der Verein behauptet indes, von der ursprünglichen Quelle des Geldes nichts zu wissen. Zusätzlich sei diese „finanzielle Zuwendung“ doch ohne Rückzahlungspflicht ausgestellt worden. Eine Spende sozusagen, beteuert McCabe.

Die Familie Bin Laden hat sich ihr Vermögen im Bauwesen aufgebaut. Sie gilt als eine der reichsten und einflussreichsten im Wüstenstaat. Aktuell führen Verwandte Bin Ladens das Unternehmen als Mischkonzern mit bis zu 200.000 Mitarbeitern.

Der Terroristen-Führer Laden war unter anderem für die Terror-Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 verantwortlich. Er wurde 2011 von einer US-Spezialeinheit in Abbottabad, Pakistan, erschossen.