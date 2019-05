Katar plant für WM 2022 weiter mit 32 Mannschaften

Für die Fußball-WM 2022 plant Gastgeber Katar weiterhin mit 32 Mannschaften. Die Entscheidung, ob die WM auf 48 Teams ausgedehnt wird, würden die FIFA und Katar nur gemeinsam treffen, sagte Nasser al-Khater, Chef des WM-Organisationskomitees. "Niemand wird diesen Beschluss allein fassen", sagte Al-Khater am Samstagabend in Doha. "Wir wollen das tun, was für den Fußball am besten ist."

FIFA-Chef Gianni Infantino möchte das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Mannschaften aufstocken. Dies könnte zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe bedeuten. Die endgültige Entscheidung soll am 5. Juni beim FIFA-Kongress in Paris fallen.

Erschwert würde eine Erweiterung wegen der Krise Katars mit seinen Nachbarländern Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien. Als Co-Gastgeber kämen aber die Golfstaaten Kuwait und Oman infrage.

Am Donnerstag hatte Katar das Stadion Al-Wakrah eröffnet und damit die erste Arena, die für das Turnier komplett neu gebaut wurde. In der vergangenen Woche öffnete auch das erste Teilstück der neuen Metro.

