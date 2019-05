Rapid: "Wir haben keine Messis"

Wien. Auch ein neuer Sportvorstand macht aus dieser Rapid-Mannschaft nicht über Nacht ein Gewinnerteam: Zoran Barišić staunte nicht schlecht, als mit dem 0:1 die zweite Niederlage in Folge gegen Mattersburg kassiert wurde. Für die Burgenländer war es ein Highlight, denn damit feiert sie gleichsam die gelungene Generalprobe für das erste Europacup-Play-off der Bundesliga-Historie.

Damit steigt am 28. Mai ein Duell der beiden Teams im Allianz Stadion, der Sieger bekommt es anschließend in Hin- und Rückspiel mit dem Fünften der Meistergruppe zu tun. Mattersburg-Coach Klaus Schmidt blickt dieser Partie besonders erwartungsfroh entgegen. „Das wird ein heißer Tanz, aber wir haben gezeigt, dass wir Rapid knacken können“, sagte der Steirer im Sky-Interview. Das wird es auch für Rapid, denn verpasst Grün-Weiß den Europacupzug, ist wohl Feuer am Dach.

Trainer Dietmar Kühbauer lag die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor im Magen, das ewige Nachlaufen und Zögern irritiert nicht nur ihn. Zudem beklagte sich der Ex-Teamspieler über die Defensivtaktik des Kontrahenten. „Bei einem Gegner, der zu zehnt hinten steht, ist es schwer, zu gewinnen. Wir haben keine Messis und Ronaldos.“

Barišić: „Kann nicht zaubern“

Heute hat Barišić, 48, seinen ersten offiziellen Arbeitstag an der neuen, alten Wirkungsstätte. Spieler, Amateurtrainer, Co-Trainer, Chefcoach – jetzt muss er die Fäden ziehen. Die Erwartungshaltung ist ihm klar: „Wir alle wollen, dass sich der Erfolg am besten schon morgen einstellt. Aber ich bin nicht gekommen, weil ich Hand auflegen oder zaubern kann. Ich bin nicht zum Zaubern da, sondern zum Arbeiten.“ Und davon wartet mehr als ihm lieb ist.

Die Kaderplanung habe für ihn oberste Priorität, über den Istzustand ist schon zu viel gesprochen worden. Mit Fredy Bickel, der noch in Wien ist, wolle er sich austauschen. Und, er wolle fortan danach trachten, dass verstärkt aus der Jugendarbeit Spieler aufrücken, Rapid soll mit einem einheitlichen System, durchgehend vom Nachwuchs bis zu den Profis, eine Renaissance erleben. Nur, ist Ballbesitz, wie ihn Barišić einst samt gesicherter Abwehr praktizieren ließ, mit Kühbauers Spielphilosophie kompatibel? Allem voran steht aber ein nicht unwesentlicher Punkt: Gibt es genug Geld, um neue Spieler zu holen? Und zwar solche, die Rapid sofort helfen? Da reagiert Barišić verhalten. Der Nachwuchs, die Ernte im neuen Trainingszentrum habe Vorrang.

Hartberg oder Innsbruck?

Im Abstiegskampf ist auch eine Entscheidung gefallen, Admira bleibt der Bundesliga erhalten. Das 3:2 gegen Innsbruck sicherte den Südstädtern zum achten Mal in Folge den Klassenerhalt. Am Samstag steigt damit ein Abstiegskrimi, Hartberg und Innsbruck trennen nur zwei Punkte. Die Tiroler sind zu Hause gegen Mattersburg zum Siegen gezwungen, die Steirer haben gegen Admira alle Trümpfe in der Hand.

Fix ist, dass erstmals seit Vorwärts Steyr 1998/99 ein Aufsteiger gleich wieder absteigen wird. Bei Punktegleichheit hätte es Wacker aufgrund der Abrundung nach dem Grunddurchgang geschafft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2019)