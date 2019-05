Keine Erweiterung: WM 2022 mit 32 Mannschaften

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet wie ursprünglich geplant mit 32 und nicht mit 48 Mannschaften statt. Die Option einer Erweiterung des Turniers in Katar werde nicht weiterverfolgt, teilte der Weltverband FIFA am Mittwoch mit.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte in den vergangenen Monaten versucht, Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, den Oman, Bahrain oder Kuwait an Bord zu holen, um das Teilnehmerfeld zu erweitern. Dies gelang nicht, weshalb die erste WM mit 48 Teams erst 2026 in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne geht.

(APA/dpa/Reuters)