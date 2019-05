Ex-Teamtorhüter Almer heuert beim ÖFB an

Der ehemalige Nationalteam-Tormann Robert Almer kehrt nach Saisonende in neuer Funktion in den Verband zurück und wird künftig ein breites Aufgabengebiet im Bereich des Tormanntrainings übernehmen. Der 35-Jährige, der seine aktive Karriere nach einer langwierigen Knieverletzung 2018 beendet hat, gehört bereits ab dem kommenden Lehrgang dem Trainerstab von Teamchef Franco Foda beim Nationalteam an. „Ich freue ich sehr, wieder in den ÖFB zurückzukehren. Es ist ein sehr breites und spannendes Aufgabengebiet, in dem ich meine Erfahrungen und Stärken auf und neben dem Platz voll einbringen kann“, sagt Robert Almer im Hinblick die neue Herausforderung.

Darüber hinaus übernimmt Almer die Beobachtung der Nationalteam-Tormänner sowie der Nachwuchs-Torleute und wird als Ansprechperson und Koordinator für junge Tormann-Talente, deren Vereine und die Tormanntrainer der Nachwuchs-Nationalteams fungieren. Auch im Rahmen von Projekt12, dem Spitzen-Talentförderprojekt des ÖFB, das derzeit einer Neuausrichtung unterzogen wird, ist Almer künftig für die Top-Talente des Landes zuständig.

„Gemeinsam mit Roland Goriupp, dem Leiter der ÖFB Tormanntrainer-Ausbildung, haben wir uns intensiv mit dem umfangreichen Aufgabengebiet auseinandergesetzt und sind froh, mit Robert Almer eine optimale Lösung gefunden zu haben. Mit seinem Fachwissen, seiner Erfahrung und seiner Kommunikationsstärke ist er eine ideale Besetzung und Verstärkung. Durch diese neu geschaffene Position und mit dieser Personalentscheidung wird künftig noch mehr Augenmerk auf den Bereich des Tormanntrainings gelegt“, so ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. „Mein großer Dank gilt Pepi Schicklgruber, der die Aufgabe des Nationalteam-Tormanntrainers interimistisch mit vollem Einsatz ausgeübt hat.“

Josef Schicklgruber kehrt nun plangemäß in seine ursprüngliche Tätigkeit im Tormanntrainerteam des künftigen U17-Nationalteams (JG 2003) von Martin Scherb zurück.

(red)