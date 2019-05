WAC in der EL-Gruppenphase, Austria muss in die Qualifikation

Ein spannendes Finale lieferten sich WAC, Austria und Sturm Graz im Rennen um die Europacup-Startplätze, das letztlich aber nichts mehr am Tabellenstand änderte: Die Wolfsberger dürfen nach einem 2:1-Sieg gegen Sturm als Dritte in der Europa-League-Gruppenphase antreten, die Austria ging beim LASK 2:5 unter und muss sich in der Qualifikation versuchen, Sturm im Playoff gegen den Sieger aus Rapid gegen Mattersburg bestehen.

(red)