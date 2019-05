ÖFB-Teamkader mit Neuling Albert Vallci

Teamchef Franco Foda beruft für das Burgenland-Länderspiel im Rahmen der Qualifikation für die UEFA EURO 2020 gegen Slowenien am 7. Juni in Klagenfurt sowie die Auswärtspartie am 10. Juni in Nordmazedonien folgende Spieler ein:

TOR: Heinz LINDNER (Grasshopper Club Zürich/SUI; 26 Länderspiele), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg, 0), Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg; 0)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER; 68/13 Tore), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER; 72/1), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt/GER; 39/3), Stefan LAINER (FC Red Bull Salzburg; 13/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 1/0), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 0); Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 10/0), Albert VALLCI (FC Red Bull Salzburg; 0)

MITTELFELD: Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER; 68/1), Stefan ILSANKER (RB Leipzig/GER; 34/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 14/0), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER; 0), Valentino LAZARO (Hertha BSC/GER; 21/1), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER; 4/0), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER; 35/5), Louis SCHAUB (1. FC Köln/GER; 11/5), Xaver SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 9/1), Peter ZULJ (RSC Anderlecht/BEL; 10/0)

STURM: Marko ARNAUTOVIC (West Ham United/ENG; 79/22), Guido BURGSTALLER (FC Schalke 04/GER; 23/1), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 11/1)

(red)