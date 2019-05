U21-EM-Kader mit fünf Nationalteam-erprobten Spielern

ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch hat am Dienstag den Kader für den am Sonntag beginnenden EURO-Vorbereitungslehrgang mit dem abschließenden Raiffeisen Länderspiel gegen Frankreich (11.6., Hartberg) bekanntgegeben. Dieser gilt sogleich auch als erweitertes Aufgebot für die EM-Endrunde in Italien. Bis zur Bekanntgabe des endgültigen Kaders für die UEFA U21 EURO 2019, am Donnerstag, 6. Juni, kann es jedoch noch zu Änderungen kommen.

Mit Kevin Danso, Philipp Lienhart und Stefan Posch (rücken später aus dem A-Team nach) sowie Xaver Schlager und Hannes Wolf stehen auch fünf Spieler im Kader, die bereits beim Nationalteam mit dabei waren. Auch der vom serbischen Verband umworbene Admira-Stürmer Sasa Kalajdzic findet sich im Aufgebot.

TOR: KREIDL Johannes (SV Guntamatic Ried), PENTZ Patrick (FK Austria Wien), SCHLAGER Alexander (LASK)

VERTEIDIGUNG: BORKOVIC Alexandar (FK Austria Wien), DANSO Kevin (FC Augsburg/GER), FRIEDL Marco (SV Werder Bremen/GER), GLUHAKOVIC Petar (FK Austria Wien), INGOLITSCH Sandro (spusu SKN St. Pölten), KARIC Emir (SCR Cashpoint Altach), LIENHART Philipp* (SC Freiburg/GER), MARESIC Dario (SK Puntigamer Sturm Graz), POSCH Stefan* (TSG 1899 Hoffenheim/GER), ULLMANN Maximilian (LASK)

MITTELFELD: BALIC Husein (spusu SKN St. Pölten), BAUMGARTNER Christoph (TSG 1899 Hoffenheim/GER), HONSAK Mathias (Holstein Kiel/GER), HORVATH Sascha (FC Wacker Innsbruck), LEMA Michael John (SK Puntigamer Sturm Graz), LJUBIC Ivan (SK Puntigamer Sturm Graz), LJUBICIC Dejan (SK Rapid), LOVRIC Sandi (SK Puntigamer Sturm Graz), SCHLAGER Xaver* (FC Red Bull Salzburg), WOLF Hannes (FC Red Bull Salzburg)

ANGRIFF: GRBIC Adrian (Cashpoint SCR Altach), KALAJDZIC Sasa (FC Flyeralarm Admira), KVASINA Marko (SV Mattersburg), SCHMIDT Patrick (FC Flyeralarm Admira)

(APA)