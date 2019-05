Chelsea gewinnt die Europa League - und Lask jubelt

Baku. Chelsea, gelenkt vom Kettenraucher Maurizio Sarri, ist der Gewinner dieser Europa-League-Saison. Die Blues gewannen das London-Derby am Kaspischen Meer gegen ein erschreckend harmloses Arsenal mit 4:1. Während Gunners-Stars wie Özil oder Aubameyang kaum zu sehen waren, drückten Giroud (Torschützenkönig), Hazard (Doppelpack) oder Willian der Partie ihren Stempel auf.

Chelsea hätte damit den Startplatz in der nächsten Champions-League-Saison erhalten, hat sich diese Fahrkarte aber bereits als Dritter der Premier League gesichert. Dieses Detail hilft nun ungemein dem Lask. Denn der dadurch frei werdende Platz führt dazu, dass Österreichs Vizemeister erst in der dritten und nicht in der zweiten Champions-League-Qualifikations-Runde einsteigt und damit schlechtestenfalls in der Europa-League-Gruppenphase landet.

Millioneneinnahmen (Startgeld 2,92 Millionen Euro, jeder Sieg ist 570.000 Euro wert, jedes Unentschieden 190.000 Euro) sind dem Lask gewiss. Dazu kommen noch die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und aus TV-Geldern. Lask-Präsident Siegmund Gruber hatte sein Versprechen wahrgemacht und die Partie im Chelsea-Trikot verfolgt. Dass Lask zuletzt gegen Arsenal ein Testspiel bestritten hat, kann die Gunners eher nicht derart aus der Spur gedrängt haben. Sie gewannen doch mit 6:0...

Neben Meister Salzburg (Champions League) und dem WAC (Europa League) sind damit im Herbst zumindest drei österreichische Clubs in einer europäischen Gruppe vertreten. Austria (3. EL-Quali-Runde) und der Sieger des Liga-Play-offs zwischen Sturm und Rapid (2. EL-Quali-Runde) könnten noch nachziehen.

Und zurück zur Stamford Bridge

Für Arsenal-Keeper Petr Cech war es ein besonders bitterer Abschied. Der Tscheche, 37, bestritt sein letztes Spiel. Er muss mit einer Niederlage abtreten - und soll in der Sommerpause zu Chelsea zurückkehren. Cech wird an der Stamford Bridge als neuer Sportdirektor gehandelt. Ob er das Auslangen wird finden müssen mit Sarri, der ob seiner Methoden als „Taliban-Manager“ von Spielern wie Fans abgelehnt wird, ist fraglich.