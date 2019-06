Transfer-Ticker: Chelsea und Real einigen sich auf Ablöse für Hazard

Chelsea und Real Madrid sind sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf die Modalitäten für den Wechsel von Eden Hazard geeinigt. Demnach soll sich die Ablöse für den belgischen Mittelfeldmann auf 100 Millionen Euro belaufen, im Erfolgsfall würden weitere Boni hinzukommen.

Rapid holt Allrounder Schick

Der Steirer Thorsten Schick, 29, kommt vom Schweizer Meister Young Boys Bern zu Rapid. Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2022. Der universell einsetzbare Allrounder mit der Hauptposition rechtes Mittelfeld hat bereits alle sportmedizinischen Tests absolviert und startet mit seinen neuen Teamkollegen am 20. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Grillitsch bleibt in Hoffenheim

Florian Grillitsch hat seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert. Der zentrale Mittelfeldspieler war in der Vorsaison mit 30 Einsätzen Stammspieler bei den Kraichgauern. Derzeit laboriert der 23-Jährige an einem Knochenödem im Hüftbereich und fehlt somit dem ÖFB-Nationalteam.

Millionen für die Eintracht

Eintrach Frankfurt hat am Dienstag den Wechsel des serbischen Fußballer Luka Jovic zu Real Madrid bekannt gegeben. Der Torjäger unterschrieb bei den Königlichen einen Fünfjahresvertrag, teilten die Hessen mit. Real vermeldete hingegen, dass der 21-Jährige sogar für sechs Jahre bis zum Sommer 2025 verpflichtet wurde. Im Gespräch ist eine Ablösesumme zwischen 60 und 70 Millionen Euro.

"Sportlich gesehen ist Luka Jovic ein großer Verlust für uns. Seine Explosivität und Torgefährlichkeit hat sich mittlerweile in Europa herumgesprochen und wir haben in den vergangenen zwei Jahren nicht nur von seinen Toren stark profitiert", sagte Eintracht Sportvorstand Fredi Bobic. In der abgelaufenen Saison kam der serbische Stürmer in 48 Pflichtspielen auf 27 Tore für die Hessen.

Erst im Sommer 2017 kam Jovic auf Leihbasis von Benfica Lissabon nach Frankfurt. Im April zog die Eintracht die Kaufoption, die bei sieben Millionen Euro gelegen haben soll. Die Portugiesen sind an einem Weiterverkauf beteiligt.

Mit diesem Transfer steigt die Wahrscheinlichtkeit, dass Martin Hinteregger bleiben wird und nicht zum FC Augsburg zurückkehren muss. Kolportierte Ablösesumme: sieben Millionen Euro.

Bayern lässt James ziehen

Der deutsche Fußballmeister FC Bayern München hat die Kaufoption beim Kolumbianer James Rodriguez nicht gezogen. Nach zwei Leihjahren hätten die Deutschen den 27-jährigen offensiven Mittelfeldspieler bis Mitte Juni für 42 Millionen Euro fest von Real Madrid verpflichten können.

"Die Entscheidung bei James ist im Prinzip gefallen. Er war bei mir und hat mir in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass er den Verein bittet, die Option nicht zu ziehen", sagte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge der "Sport Bild" (Mittwoch). Unter diesen Voraussetzungen mache ein Kauf von James keinen Sinn, betonte er weiter. "Er möchte spielen, Stammspieler sein. Das ist hier nicht gewährleistet," äußerte Rummenigge. Damit verliert die deutsche Bundesliga eine weitere Attraktion. Der WM-Torschützenkönig von 2014 ist der vierte prominente Bayern-Abgang nach Franck Ribery, Arjen Robben und Rafinha.

Wenn der Friseur den Rapid-Transfer verkündet

Der Abschied von Andrei Ivan kam nicht überraschend. Der Rumäne, vom russischen Erstligisten FK Krasnodar ausgeliehen, konnte in seinen 40 Einsätzen (3 Tore) für Rapid nicht überzeugen. Die Kunde seines Abschieds trug dann aber doch eine kuriose Note, denn als Erster verkündete Ivans Friseur den Abschied aus Wien auf Twitter:

Am Dienstag, also fast 24 Stunden später, bestätige Rapid schließlich den Transfer von Ivan in einer Klubaussendung.

(red)