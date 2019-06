Polizeieinsatz bei Wiener Derby ist jetzt Gerichtsfall

Am 16. Dezember fügte die Austria ihrem Erzrivalen Rapid in der eigenen Generali-Arena am Favoritner Verteilerkreis ein historisches 6:1 Debakel zu. 1.338 Rapid-Anhänger bekamen diese Schlappe nicht mit, denn sie wurden in Stadionnähe von der Wiener Polizei sieben Stunden lang festgehalten. Ab Freitag soll am Verwaltungsgericht in Wien-Döbling geklärt werden, ob der Einsatz verhältnismäßig war. Das Verfahren wurde unter anderem von der "Rechtshilfe Rapid", die sich als "Solidargemeinschaft von Fans für Fans des SK Rapid" versteht, angestrengt.

Die Polizei argumentierte, dass einige als Risikofans bekannte Männer unter den Teilnehmern des Marsches pyrotechnische Gegenstände, Getränkedosen und Schneebälle von der Laaer Berg-Brücke auf die Fahrbahn der Südosttangente (A23) geworfen und so für eine etwa zehnminütige Sperre der meistbefahrenen Strecke Österreichs gesorgt hätten. Die "Rechtshilfe" sieht darin aber keinen Grund, 1.338 Menschen sieben Stunden bei eisigen Temperaturen festzuhalten. Die Verhandlung ist auf drei Tage anberaumt.

(Apa)