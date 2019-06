Alaba für "kicker" drittbester Außenverteidiger

Bayern-München-Profi David Alaba hat im Positionsranking des deutschen "kicker" ein weiteres Mal sehr gut abgeschnitten. Der Wiener wurde in der jüngsten Ausgabe in der Kategorie "Außenbahn defensiv" als drittbester Verteidiger der zweiten Bundesliga-Saisonhälfte eingestuft. Besser kamen nur sein Klub-Kollege Joshua Kimmich und Filip Kostic von Eintracht Frankfurt weg.

Das Magazin bescheinigte dem Trio "internationale Klasse". Bei den Innenverteidigern landete Frankfurts Martin Hinteregger als Nummer 7 "im weiteren Kreis", als Bester wurde Bayerns Matts Hummels bewertet. Hinteregger kenne "auf dem Rasen weder Erbarmen noch Aufgeben. In kürzester Zeit verteidigte er sich in die Herzen des Eintracht-Publikums", hieß es. "Eine Einstufung in die Internationale Klasse verhinderten nur die schwachen Minuten im Liga-Schlussspurt."

(APA)