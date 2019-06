Frauenfußball-WM: Nigeria komplettiert Achtelfinale

Am Donnerstagabend ging auch der letzte noch offene Achtelfinalplatz nach Afrika. Nigeria löste sein Ticket als einer der vier besten Gruppendritten ohne zu spielen, weil Chile gegen Thailand in Rennes nur 2:0 siegte. Die Südamerikanerinnen hätten in Gruppe F einen Sieg mit drei Toren Differenz gebraucht, vier Minuten vor dem Ende verschoss die Chilenin Francisca Lara einen Elfmeter.

Im zweiten Abendspiel der Gruppe F wahrte Titelverteidiger USA in Le Havre mit einem 2:0-Erfolg über Schweden ihre seine Weste und sind mit einem Torverhältnis von 18:0 weiter. Damit steht auch fest, dass es erst im Finale zu einem Duell zwischen den USA und Deutschland kommen kann. Die DFB-Auswahl eröffnet das Achtelfinale am Samstag (17.30 Uhr) mit dem Spiel gegen Nigeria, die USA treffen am Montag auf Spanien.

(APA)