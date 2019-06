Frauenfußball-WM: Aufstand gegen die Technik geprobt

Valenciennes/Wien. Wo immer der so genannte Video-Schiedsrichter auftaucht, ist Aufregung garantiert. Das hat die deutsche Bundesliga erlebt, ebenso die Champions League und jetzt wurde bei der Fußball-WM der Frauen eine neue Eskalationsstufe erreicht. Von „unmöglichem Verhalten“ sprach der englische Teamchef Phil Neville nach dem 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen Kamerun. „Ich kann nicht sagen, dass ich glücklich bin über den Aufstieg. Es geht um das Image von Frauenfußball.“

Vorweg: Dem Video Assisted Referee (VAR), wie die Technik offiziell heißt, war diesmal per se gar kein Vorwurf zu machen. Die Afrikanerinnen aber fühlten sich gleich zweimal betrogen: Englands 2:0 wurde korrekterweise gegeben, ihr Anschlusstreffer hingegen zurecht wegen eines knappen Abseits aberkannt. Trotzdem kam es beide Male zu tumultartigen Szenen, es flossen Tränen und nur Interventionen von Kapitänin Gabrielle Onguéné und Trainer Alain Djeumfa konnten die Spielerinnen zum Weitermachen bewegen. Kameruns Teamchef dementierte zwar danach Boykott-Avancen seines Teams, der Fußball aber stand in der Partie angesichts dieser Szenen nicht mehr im Mittelpunkt. „Ich habe kein Mitleid mit Kamerun. Regeln sind Regeln. Das geht um die ganze Welt und junge Mädchen sehen das, da geht es um das größere Bild“, schimpfte Neville.

