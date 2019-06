Kurioses Video: Suarez reklamiert "Handspiel" des Tormanns

Es ist kein Geheimnis, dass der Tormann im Fußball im eigenen Strafraum die Hand zur Hilfe nehmen darf. Entweder war sich Uruguays Stürmerstar Luis Suarez dieser Tatsache nicht ganz bewusst (unwahrscheinlich) oder ein Reflex aus dem Profi-Alltag verselbstständigte sich. Beim 1:0-Sieg seiner Nationalmannschaft gegen Chile bei der Copa America reklamierte Suarez nämlich gestenreich ein Handspiel von Schlussmann Gabriel Arias.

Der Goalie hatte einen Schuss von Suarez aus spitzem Winkel am Fünfmeterraum in den Corner abgewehrt. Suarez riss die Arme in die Höhe und beanstandete sichtbar Richtung Schiedsrichter: Handspiel! "Eine surrealistische Reaktion", schrieb das spanische Fußball-Portal "Marca".

Dass Suarez seine eigene Interpretation der Handregel hat, bewies er unter anderem auch bei der WM 2010. Damals wehrte er im Viertelfinale gegen Ghana einen Schuss mit der Hand auf der Torlinie ab. Der Stürmer sah Rot, der Elfmeter aber wurde vergeben und am Ende bejubelten die Südamerikaner den Aufstieg.

(APA/dpa/red)