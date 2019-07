Salzburg fixiert Testspiel-Kracher gegen Real Madrid

Red Bull Salzburg stimmt sich mit einem hochkarätigen Testspiel auf die Champions League ein: Am 7. August kommt Europacup-Rekordsieger Real Madrid in die Mozartstadt, berichten die „Salzburger Nachrichten". Die von Zinedine Zidane gecoachten „Königlichen“ spielen eineinhalb Wochen vor dem Ligastart gegen Celta Vigo in der Salzburger Red-Bull-Arena.

Bereits am 31. Juli treffen die Bullen auf den englischen Top-Klub FC Chelsea. Das Trainingscamp des Europa-League-Siegers in Saalfelden wurde abgesagt, wie Veranstalter Hannes Empl von SLFC am Montag bestätigte. Der von Frank Lampard trainierte Premier-League-Klub wird demnach am Matchtag anreisen und nach einer Übernachtung wieder abreisen.

(APA/red)