Erstmals pfeift eine Schiedsrichterin ein Europacup-Endspiel der Männer

Die Uefa hat dem Supercup zwischen Champions-League-Sieger Liverpool und Europa-League-Gewinner Chelsea am 14. August in Istanbul eine historische Note verlieren: Mit Stéphanie Frappart wird erstmals eine Schiedsrichterin ein Endspiel in einem Europacup-Bewerb der Männer leiten.

Die Französin, 35, pfiff im Juli bereits das WM-Finale der Frauen zwischen den USA und den Niederlanden. Im April zuvor leitete sie als dritte Frau ein Spiel der Ligue 1 in Frankreich, für die Saison 2019/20 gehört sie zum fixen Pool der Unparteiischen für die höchste Spielklasse.

„Als Organisation sind wir darauf bedacht, die Entwicklung von Frauen im Fußball in allen Bereichen zu fördern. Ich hoffe, die Leidenschaft und das Talent, das Stéphanie in ihrer Karriere gezeigt hat, wird Millionen von Mädchen in der ganzen Welt inspirieren, sich ihren ganz eigenen Traum zu erfüllen“, erklärte Uefa-Präsident Aleksander Čeferin.

(red)