Bundesliga: Neue Saison, aber die alte violette Leier

Die Austria kommt unter Neo-Trainer Christian Ilzer nicht auf Touren. Eine Woche nach der Auftaktniederlage gegen Tirol mussten sich die Favoritner am Samstag dem Lask mit 0:3 geschlagen geben. Die Linzer schlugen durch Ramsebner (42.) und Trauner (87.) zweimal nach Eckbällen zu, den Endstand stellte Raguz in der Nachspielzeit her - der Balleroberung war jedoch ein Foul an Klein voran gegangen.

„Wir alle haben uns vorgestellt, dass wir viel weiter sind, mit einer anderen Leistung auf die Auftaktniederlage reagieren. Es waren viele Dinge, die mir nicht gefallen haben. Da wartet richtig viel Arbeit auf uns“, sagte Ilzer nach der verpatzten Generalprobe für die Europa-League-Qualifikation gegen Limassol am Donnerstag.

Die Austria zeigte im ersten Spiel in der offiziellen Amtszeit des neuen Sportdirektors Peter Stöger eine ernüchternde Darbietung: Man hatte weniger Ballbesitz als der Gegner (47 Prozent), die Doppelspitze Edomwonyi/Monschein war die personalisierte Harmlosigkeit. Einmal mehr wirkte das violette Spiel uninspiriert und behäbig, in der Schlussphase skandierten die 7500 Fans in der Generali Arena „Wir wollen die Austria sehen“ und verabschiedeten die Mannschaft mit einem Pfeifkonzert.

Altach belohnt sich

Aufsteiger Tirol hat den zweiten Sieg im zweiten Spiel verpasst. Dedic sorgte gegen Altach mit einem traumhaften Volley schon in der 1. Minute für die Führung, Hager stellte diese kurz nach dem Ausgleich durch Fischer (30.) wieder her (32.) - es sollten die beiden einzigen Torschüsse der Tiroler in dieser Partie bleiben. Berisha glich noch vor dem Pausenpfiff erneut für die Vorarlberger aus (41.) und Zwischenbrugger stellte schließlich den verdienten Sieg her (75.).

Hartberg feierte dank Treffern von Tadic (4., 64.), Kainz (17.) und Rep (76.) bzw. Bakis (77.) einen klaren 4:1-Heimsieg gegen die Admira.

(swi)