Leroy Sane könnte "sechs, sieben Monate" ausfallen

Manchester Citys Coach Pep Guardiola rechnet erst im kommenden Frühjahr mit einer Rückkehr des schwer am Knie verletzten deutschen Fußball-Nationalspielers Leroy Sane. "Ich bin kein Arzt. Diese Verletzung ist ernst. Sechs, sieben Monate? Hoffentlich ist er im Februar oder März wieder bei uns", sagte Guardiola auf einer Pressekonferenz vor dem Ligastart am Samstag gegen West Ham United. ManCity hatte am Donnerstag bestätigt, dass sich Sane wegen einer Kreuzbandverletzung einer Operation unterziehen müsse.

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat offen gelassen, wie die Verletzung von Sane die weitere Personalpolitik in diesem Sommer beeinflusst. Sportdirektor Hasan Salihamidzic beantwortete die Frage nicht, ob es eine Zusage vom Profi von Manchester City gegeben habe: "Der Transfermarkt - das ist eine Phase, in der man Ruhe bewahren und schauen kann, wie es weiter geht."

(APA/dpa)