EM-Quali: Zwei Teenager neu im Kader der ÖFB-Frauen

ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer hat vorläufig 21 Spielerinnen für den Auftakt in der EM-Qualifikation am 3. September in Maria Enzersdorf gegen Nordmazedonien nominiert. Mit dabei sind mit St.-Pölten-Torfrau Kristin Krammer (17) und Potsdam-Legionärin Marie-Therese Höbinger (18) auch zwei Debütantinnen im Teenager-Alter. Zwei Kaderplätze werden noch vor dem Lehrgang in Bad Tatzmannsdorf vergeben.

(APA)