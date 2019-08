Dortmund startet Titeljagd mit Kantersieg

Dortmund geriet gegen Augsburg nach nicht einmal einer Minute in Rückstand, schlug durch Alcacer aber prompt zurück (3.). In der Folge stotterte der BVB-Motor ein wenig, nach der Pause aber sicherten Sancho (51.), Reus (57.), erneut Alcacer (59.) und Brandt (82.) den klaren 5:1-Erfolg.

Oliver Glasner hat im ersten Bundesliga-Auftritt mit dem VfL Wolfsburg einen Sieg bejubelt. Die Elf des Oberösterreichers schlug den 1. FC Köln in der Auftaktrunde der neuen Saison am Samstag mit 2:1. Xaver Schlager spielte bei den Wolfsburgern durch, zeigte eine starke Leistung und bereitete das 2:0 durch Wout Weghorst (60.) vor. Bei den Kölnern fehlte der am Sprunggelenk verletzte Louis Schaub.

Leverkusen musste nach zweifacher Führung durch Leon Bailey (10.) und Kai Havertz (19.) gegen Paderborn jeweils schnelle Ausgleichstore hinnehmen. Sven Michel (15.) nach einem Patzer von Julian Baumgartlinger und Streli Mamba (25.) trafen für den Aufsteiger. Baumgartlinger machte seinen Fehler dabei mit dem idealen Zuspiel auf Havertz vor dem 2:1 ein wenig wett. Zu einem Achtungserfolg für Paderborn reichte es nicht, denn Kevin Volland (69.) schoss Bayer noch zum Sieg. Aleksandar Dragovic kam bei Leverkusen in der zweiten Spielhälfte zum Einsatz.

Düsseldorf verdarb den Bremern das Heimspiel durch Tore von Rouwen Hennigs (36.), Kenan Karaman (52.) und Kaan Ayhan (64.). Werder konnte durch Johannes Eggestein (47.) nur zwischenzeitlich ausgleichen. In Freiburg trafen Lucas Höler (82.), Jonathan Schmid (84.) und Luca Waldschmidt (87./Foulelfmeter) erst spät.

1. Runde: Bayern (Alaba) – Hertha 2:2, Dortmund – Augsburg (Teigl, Gregoritsch bis 77.) 5:1, Leverkusen (Dragovic bis 45., Baumgartlinger bis 62.) – Paderborn 3:2, Wolfsburg (Schlager) – Köln (Kainz bis 70.) 2:1, Bremen (Friedl bis 71.), – Düsseldorf (Suttner) 1:3, Freiburg (Lienhart) – Mainz (Onisiwo) 3:0.

(APA)