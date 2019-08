Salzburg schießt St. Pölten ab, Lask lässt Punkte

Eine halbe Stunde lang versuchte St. Pölten mutig - oder je nach Sichtweise naiv - mit Serienmeister Salzburg mitzuspielen und fand auch seine Chancen vor. Am Ende aber traf nur der Titelverteidiger: Haaland (30., 50.), Hwang (38.), Minamino (53.), Ulmer (55.) und Koita (69.) besiegelten den klaren 6:0-Sieg. Die Niederösterreicher beendeten das Spiel nach einer harten Roten Karte gegen Schütz (57.) nur zu zehnt.

Lask-Trainer Valerien Ismael schonte im Hinblick auf das Champions-League-Play-off gegen Brügge am Dienstag gegen Mattersburg wieder zahlreiche Stammspieler. Zwar waren die Linzer überlegen, doch der Aufsteiger ging durch ein Traumtor von Dedic in Führung (44.), es war der erste Gegentreffer für den Lask in der Liga. Der eingewechselte Wiesinger rettete den Gastgebern mit dem 1:1 (81.) zumindest einen Punkt.

Der WAC ließ gegen Mattersburg keine Zweifel aufkommen, zum Matchwinner avancierte Stürmer Weissmann mit gleich vier Treffern (41., 48., 62., 76.). Das erste Tor der Kärntner zum 5:0-Erfolg hatte Leitgeb beigesteuert (2.).

(red)