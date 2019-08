Wellenbad der Gefühle für Danso gegen Manchester United

Ein Wellenbad der Gefühle durchlebte Kevin Danso am Samstag. In seinem zweiten Startelf-Einsatz für Southampton trat der U21-Teamspieler gegen Manchester United zunächst als Vorbereiter in Erscheinung: Eine Flanke Dansos verwertete Jannik Vestergaard per Kopf zum 1:1-Ausgleich für die Saints (58.). Die Gäste waren durch Daniel James früh in Führung gegangen (10.). In der 73. Minute aber sah Danso für ein raues Tackling gegen Scott McTominay die zweite Gelbe Karte und musste dadurch vorzeitig vom Platz.

United fand in Überzahl kein Mittel gegen die Abwehr der Saints, nach den Abgängen von Alexis Sanchez und Romelu Lukaku fehlt es dem Team von Ole Gunnar Solskjaer an offensiver Durchschlagskraft. Der Rekordmeister wartet nun schon seit drei Partien auf einen vollen Erfolg. Sein Gegenüber Ralph Hasenhüttl ballte hingegen nach Abpfiff und dem zweiten Punktgewinn die Faust.

Die Gerüchteküche vor dem Nordlondon-Derby

Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino hat indes vor dem heutigen Nordlondon-Derby gegen Arsenal (17.30 Uhr, live dazn) Gerüchten über einen vorzeitigen Abschied ob des schwachen Saisonstarts (ein Sieg in drei Spielen) eine Absage erteilt. „Nur Social Media kann so etwas Dummes aufbringen“, schimpfte der Argentinier und versicherte: „Ich werde am Sonntag nicht abtreten. Das Wichtigste ist, dass ich dem Team auf dem Platz helfe. Ich hoffe, dass ich meine Zeit hier verlängern kann.“

Bei Arsenal hat wiederum Unai Emery alle Transfergerüchte um Mesut Özil beendet. „Nein, dass er uns verlassen könnte, ist kein Thema“, sagte der Coach der Gunnars. Das Verhältnis zu seinem deutschen Star aber soll angespannt sein, ob dieser gegen Tottenham zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen werde, wollte Emery nicht beantworten: „Er ist näher dran und ich denke, dass er am Sonntag zur Verfügung steht.“

(APA/red)