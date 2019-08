Hiobsbotschaft für ÖFB-Team: Schlager erleidet Knöchelbruch

Hiobsbotschaft für Oliver Glasner und das ÖFB-Team: Xaver Schlager erlitt beim 1:1 gegen Paderborn einen Knöchelbruch. Der 21-Jährige nach einem verpassten Schussversuch mit dem Fuß im Rasen hängen und wurde vom Platz getragen (11.). Schlager wird damit monatelang ausfallen und die kommenden EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland (6. September) und Polen (9. September) verpassen. Oliver Glasner verpasste nach Toren von Brekalo (56.) bzw. Souza (12.) indes den dritten Sieg in Folge und damit einen neuen Startrekord in der Bundesliga.

Mainz ließ eine halbe Stunde lang Bayern München verzweifeln, hielt nach dem Traumstart (6. Boëtius) mit wackerer Defensivarbeit dagegen. Dann aber traf Pavard zum Ausgleich (36.) und David Alaba sorgte mit einem traumhaften Freistoß für die Wende (45.). Es war das siebente Freistoßtor des Wieners in der Bundesliga, er ist damit der erfolgreichste Freistoßschütze aller aktiven Kicker im deutschen Oberhaus. Perišić (54.), Coman (64.), Lewandowski (78.) und Davies (80.) besiegelten nach der Pause Bayerns letztlich klaren 6:1-Kantersieg.

Alaba bejubelte seinen Freistoß mit Schnuller-Geste und bestätigte nach der Partie die schon länger kursierenden Gerüchte: Freundin Shalimar wird im November das erste gemeinsame Kind bekommen.

Auch Schalke schrieb erstmals in der laufenden Spielzeit an. Beim 3:0 (1:0) im Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin halfen die Gäste aber auch kräftig mit. Erst grätschte Niklas Stark den Ball ins eigene Tor (38.), dann stolperte Karim Rekik einen harmlosen Schuss von Guido Burgstaller über die Linie (48.). Alessandro Schöpf feierte in der 89. Minute nach langer Verletzungspause sein Comeback für die Schalker - sein bis Samstag letztes Ligaspiel hatte der Tiroler am 25. Jänner absolviert.

3. Runde: Gladbach (Lainer) – Leipzig (Laimer, Sabitzer) 1:3, Bayern (Alaba/Tor) – Mainz (Onisiwo bis 83.) 6:1, Leverkusen (Baumgartlinger ab 89.) – Hoffenheim (Posch, Grillitsch bis 83.) 0:0, Wolfsburg (Schlager bis 11./verletzt) – Paderborn 1:1, Freiburg (Lienhart) – Köln (Schaub bis 84., Kainz ab 84.) 1:2, Schalke (Burgstaller, Schöpf ab 89.) – Hertha 3:0.

(red)