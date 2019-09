Selbstbestätigung mit Schützenfest

Salzburg/Wien. Österreichs Traum von der Qualifikation für die EM 2020 hat wieder an Farbe gewonnen. Nach Niederlagen gegen Polen (0:1) und Israel (2:4) gelang der Mannschaft von Teamchef Franco Foda gegen harmlose Letten der dritte Sieg. Das 6:0 hievte die ÖFB-Auswahl – auch dank Israels 1:1-Remis gegen Nordmazedonien – auf den zweiten Platz der Gruppe G. Gelingt am Montag in Warschau (20.45 Uhr, live ORF1) erneut ein Punktgewinn, nimmt die Vision der zweiten EM-Teilnahme nach 2016 tatsächlich wieder Gestalt an.

Neben der verzweifelt anmutenden Suche nach einem Nationalstadion – Metropolen wie Bruck an der Leitha oder Parndorf sollen Interesse an einem 50.000 Zuschauer fassendem Stadion zeigen und mit dem ÖFB die Kostenfrage prüfen – warteten in Salzburg vor 16.000 Zuschauern realistischere Aufgaben. Für diesen Auftritt musste Foda zwei Umstellungen vornehmen: statt Heinz Lindner stand Cican Stanković im Tor. Salzburgs Keeper blieb bei seinem Debüt aber ungeprüft. Wer übernahm anstelle von Xaver Schlager (out mit Knöchelbruch) die Rolle als Organisator im Mittelfeld? Foda bat Baumgartlinger, Laimer oder Sabitzer um zündende Ideen.

Das Gesetz des Handelns

Mit seinem 4-2-3-1-System riskierte Foda gegen Lettland, Nr. 134. der Fifa-Weltrangliste, jedoch nichts. Im Sturm lauerte Arnautović wie immer auf Bälle und sorgte im Strafraum für Unruhe. Dem Shanghai-Legionär liegt dieses Spiel: er traf früh nach einem Abwehrfehler zum 1:0 (7.). Laimer luchste einem Letten den Ball ab, Arnautović musste nur einschießen.

Foda schrie da noch vor Freude. Er wollte unbedingt diese dominierende Rolle behalten, das Tempo bestimmen und das Flügelspiel, über links mit Ulmer und Alaba, forcieren. Lettland, bei der EM 2004 dabei und seitdem ein dankbarer Gegner, hatte diesem Vorhaben nichts entgegenzusetzen. Nach 13 Minuten stand es 2:0, Sabitzer traf per Weitschuss.

Ein tollpatschiges Foul an Lainer bescherte Österreich kurz nach Wiederbeginn einen Elfmeter. Arnautović ließ sich dabei nicht lange bitten: 3:0 (53.), es war sein 26. ÖFB-Treffer. Was im weiteren Verlauf nur noch wie ein besseres Testspiel wirkte, weckte bei Kritikern trotz des 4:0 (75., Steinbors, Eigentor), 5:0 (80., Laimer) oder 6:0 (83., Gregoritsch) eine gewisse Nachdenklichkeit. Denn die Chancenverwertung wurde trotzdem nicht mit letzter Konsequenz verfolgt – das könnte sich gegen Polen womöglich rächen. Allerdings gilt es als ausgeschlossen, dass Arnautović und Co. in Warschau solche Möglichkeiten vorfinden. Abwarten.