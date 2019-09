Manipulierte Bundesliga-Spiele: Schwere Vorwürfe von Ex-Profi Kuljic

In den bislang größten Manipulationsskandal im heimischen Fußball 2013 war Sanel Kuljic direkt involviert. Der ehemalige Nationalspieler hat dafür eine mehrjährige Haftstrafe abgesessen, wurde 2017 entlassen und lebte danach ein beschauliches Leben. Nun wandte sich der 42-Jährige mit schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit: In der vergangenen Saison sollen Spiele der Bundesliga manipuliert geworden sein, behauptet Kuljic gegenüber der „Kronen Zeitung“.

Kuljic nannte in diesem Zusammenhang die beiden Niederlagen des SV Mattersburg gegen den WAC (0:6) und dem Lask (1:3). "Aber es sind mehr", wird der Salzburger in dem Bericht zitiert. Dahinter sollen dieselben albanischen Drahtzieher wie einst stecken: Der Präsident des Profiklubs Skenderbeu, der von der Uefa wegen Wettspielmanipulation für zehn Jahre international gesperrt ist, und der CEO eines der größten Vertriebsunternehmen im Balkan-Staat. "Das sind die Herren, die das Geld für die involvierten Spieler und die Wetten bereitstellen. War damals so und ist heute nicht anders", erklärt Kuljic. Über einen ehemaligen Mithäftling soll versucht worden sein, Kontakt herzustellen. „Ich habe Angst um mein Leben."

Kuljic betont, nichts damit zu tun und das Bundeskriminalamt bereits informiert zu haben. Doch die Ermittlungen dauern ihm zu lange, weshalb er demnächst die „ganze Wahrheit“ in einem Buch veröffentlichen will.

