Champions League: Die Juwelen der Nachwuchsarbeit

Madrid/Wien. Cristiano Ronaldo kommt zwar zurück nach Madrid, doch beim Auftakt zur Champions League dominiert nicht der Portugiese in Reihen von Juventus Turin die Schlagzeilen in Spaniens Metropole. Denn im Schlager des ersten Spieltages (Mittwoch, 21 Uhr, Dazn) steht sein Landsmann João Félix, das 19-jährige Juwel von Atlético im Blickfeld. Er kam im Sommer für eine Gesamtablöse von 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon und sollte den Abschied des Franzosen Antoine Griezmann vergessen machen. Der Teenager jedenfalls eroberte die Herzen der „Colchoneros“ im Sturm und nach Griezmann kräht im Estadio Wanda Metropolitano kein Hahn mehr.



Félix schoss in den ersten vier Meisterschaftsspielen ein Tor, lieferte einen Assist und holte einen Elfmeter heraus. Die Sporttageszeitung „Marca“ schrieb von der „Geburtsstunde eines neuen Superspielers“. Auch wurden Vergleiche freilich mit Ronaldo bemüht, doch der Teenager hat schnell gelernt, sich geschickt zu positionieren. „Ich bin hier um meine Geschichte zu schreiben. Diese Vergleiche sind nett gemeint, aber Cristiano ist Cristiano, und ich möchte ich sein.“ Dass er Ronaldo für den besten Fußballer der Welt hält, fügte er hinzu. Zu seinem Idol fehlen ihm schließlich doch noch einige Erfolge.

