„Wabern statt Klartext“: Rummenigge attackiert Löw

München. Typisch Bayern: Da beginnt eine Champions-League-Saison, Mannschaft, Trainer und teure Einkäufe wie der Brasilianer Coutinho wollen sich beweisen – und die Chefetage stiehlt ihnen mit ein, zwei Sätzen die ganze Show. Denn Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ließ noch vor Anpfiff im Disput um die Nummer eins im Tor des Nationalteams seinem Zorn freien Lauf. Er attackierte den Verband, in Deutschland sieht und hört man solch Kritik an Joachim Löw aber nicht so gerne.

„Was mir nicht gefällt in der Geschichte“, wütete Rummenigge, „ist das Verhalten des DFB. Da wird nie so richtig Klartext gesprochen. In der Öffentlichkeit lässt man das wabern, und es wird zum Teil auf dem Rücken von Manuel ausgetragen.“ Das sei unfair, zudem: wo sei „denn bitteschön der Teamchef?“ Es sei an der Zeit, einem Spieler wie Neuer den Rücken zu stärken. Er verdiene „ein Stück Dankbarkeit. Er ist ein Mann, der 90 Mal für Deutschland gespielt und alles gewonnen hat!“

Wer ist Deutschlands Nr. 1?

Der Konter saß, nur was war passiert? Neuers Rivale, Marc-André ter Stegen (Barcelona), war in der EM-Qualifikation weder gegen die Niederlande (2:4) noch in Nordirland (2:0) zum Einsatz gekommen und hatte danach von einem „persönlichen schweren Schlag“ gesprochen. Neuer tat seine Meinung kund – naturgemäß sah er es anders. Ter Stegen, er brillierte gegen Dortmund und rettete Barca auch mit einem gehaltenen Elfmeter das 0:0, verbat sich daraufhin Ratschläge des Bayern-Keepers.

Dass die Bayern (ohne Alaba) Belgrad mit 3:0 (Tore Coman, Lewandowski, Müller) besiegten, blieb eine Randnotiz. Deutschland diskutiert über seine Torhüter und ob Rummenigge in Bezug auf Löws Schweigen nicht doch Recht hat.

Gruppe A: Brügge – Galatasaray 0:0, Paris SG – Real Madrid 3:0.

Gruppe B: Olympiakos – Tottenham 2:2, Bayern (ohne Alaba) – RS Belgrad 3:0.

Gruppe C: Donezk – Manchester City 0:3, Dinamo Zagreb – Atalanta Bergamo 4:0.

Gruppe D: Leverkusen (mit Baumgartlinger) – Lok Moskau 1:2, Atlético Madrid – Juventus 2:2.