Europa League: Salzburg trifft auf Real Sociedad

Gruppensieger Salzburg trifft im Sechzehntelfinale der Europa League auf den spanischen Vertreter Real Sociedad San Sebastian, das Rückspiel findet in Salzburg statt. Der Schlager lautet Napoli gegen Leipzig, Borussia Dortmund spielt gegen Atalanta Bergamo. Das hat die Auslosung am Montag in Nyon ergeben.

Die Sechzehntelfinal-Partien:

Real Sociedad – FC Salzburg

Borussia Dortmund (Trainer Stöger) – Atalanta Bergamo

Nizza – Lok Moskau

FC Kopenhagen – Atletico Madrid

Spartak Moskau – Athletic Bilbao

AEK Athen – Dynamo Kiew

Celtic Glasgow – Zenit St. Petersburg

SSC Napoli – RB Leipzig (Trainer Hasenhüttl, Sabitzer, Ilsanker, Laimer)

Roter Stern Belgrad – ZSKA Moskau

Olympique Lyon – Villarreal

Partizan Belgrad – Viktoria Pilsen (Ivanschitz)

Steaua Bukarest – Lazio Rom

Ludogorez Rasgrad – AC Milan

Astana - Sporting Lissabon

Östersund - Arsenal

Olympique Marseille - Sporting Braga

Spieltermine: Hinspiele am 15. Februar, Rückspiele am 22. Februar 2018.

Finale am 16. Mai in Lyon.

