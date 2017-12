Deutsche Bundesliga: Der Jubel der Österreicher im Ruhrpott

Gelsenkirchen. Neben Peter Stöger hat auch der zweite Österreicher im Ruhrpott nach der 16. Runde der deutschen Bundesliga gut lachen. Guido Burgstaller erzielte gegen Augsburg sein siebentes Saisontor und trug damit maßgeblich zu Schalkes 3:2-Heimsieg bei. Wie schon vor vier Runden steht der ÖFB-Teamspieler mit den Königsblauen auf dem zweiten Rang. Davor war der Klub zuletzt im Herbst 2012 in diese Tabellenregion vorgestoßen.

Die Rolle als erster Bayern-Jäger möchte Trainer Domenico Tedesco, der im Sommer Marcus Weinzierl nachfolgte, nicht nur angesichts des Neun-Punkte-Polsters des Titelverteidigers keinesfalls überbewerten. „Nach 16 Spielen kann man damit noch nicht so viel anfangen“, sagte der Deutsch-Italiener und kommentierte die Schwächephase in der zweiten Halbzeit, als Augsburg dank eines Treffers von Michael Gregoritsch (achtes Saisontor) ein 0:2 egalisierte, mit Humor: „Uns wurde ja vorgeworfen, dass wir unspektakulär spielen. Da hat sich mit dem Derby (4:4 gegen Dortmund, Anm.) bei uns etwas geändert.“

Während Stöger den glücklichen Auftakterfolg mit Dortmund erst bestätigen muss, hat sich Burgstaller seit seinem Wechsel von Nürnberg im Jänner bei Schalke als Führungsspieler etabliert. Nicht nur die Fans schätzen den Einsatz des 28-Jährigen, der nimmermüde läuft und Bälle erkämpft. „Es ist unmenschlich, was die laufen“, lobte Mittelfeldspieler Benjamin Stambouli Burgstaller und dessen Sturmpartner Franco Di Santo. Auch Coach Tedesco unterstreicht die Bedeutung der aufopfernden Spielweise seiner beiden Spitzen. „Wenn wir Ballbesitzfußball spielen wollen, müssen wir schließlich den Ball auch erobern.“ Am Samstag (15.30 Uhr, live Sky) soll sich der königsblaue Höhenflug in Frankfurt bestätigen. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2017)