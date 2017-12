Dortmund-Sieg bei Stögers Heimdebüt

Vor heimischer Kulisse sicherte Christian Pulisic dem BVB am Samstagabend in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem Tor in der 89. Minute den späten 2:1-(0:1)-Heimerfolg über Hoffenheim.

Mark Uth hatte die Gäste in Führung gebracht (21.), Pierre-Emerick Aubameyang mit einem vom Österreicher Stefan Posch verursachten Elfmeter den Ausgleich erzielt (63.). Durch das erfolgreiche Heimdebüt von Stöger beendete Dortmund die Hinrunde mit 28 Punkten. Vor den Sonntagspartien lag der BVB auf dem dritten Platz.

(APA/red)