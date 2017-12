Guardiola verpasst Bayern-Rekord

Die Erfolgsserie von Manchester City in der englischen Premier League ist gerissen. Ausgerechnet das abstiegsbedrohte Crystal Palace bremste den Tabellenführer aus und rang Man City ein 0:0 ab.



Palace hätte sogar gewinnen können, aber Luka Milivojevic scheiterte in der 90. Minute mit einem Strafstoß an City-Keeper Ederson. Nach zuvor 18 Siegen am Stück verpasste es City-Coach Pep Guardiola durch das Remis, seinen eigenen Rekord zu egalisieren. Als Trainer des FC Bayern hatte er in der Saison 2013/14 19 Siege in Serie gefeiert.

Kurios: Seit 2013 hat Manchester City zum Abschluss eines Jahres kein Premier-League-Spiel mehr gewonnen. Die Mannschaft mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan führt die Tabelle mit 59 Punkten aber weiter souverän an. Zum Jahresabschluss haben die Skyblues 14 Zähler Vorsprung auf den Zweiten Manchester United.

Pause für Zlatan und Lukaku

Manchester United muss vorerst auf seine Stürmer Zlatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku verzichten. Der 36 Jahre alte Schwede Ibrahimovic wird mit einer Knieverletzung einen Monat fehlen, wie Trainer José Mourinho sagte. Der Belgier Lukaku hatte beim 0:0 gegen den FC Southampton einen Schlag gegen den Kopf bekommen und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. "Ich denke, es wird ein Problem für die nächsten zwei Spiele sein. Mit Sicherheit", sagte Mourinho.

(Red)