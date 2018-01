Chelsea verpflichtet 16-jähriges ÖFB-Talent

Thierno Ballo, österreichischer U17-Nationalspieler, hat beim Premier-League-Meister Chelsea einen Vierjahres-Vertrag unterzeichnet. Meldungen über entsprechende Transferabsichten der Londoner gab es bereits, am 2. Jänner 2018 hat der Offensivspieler nun seinen 16. Geburtstag und durfte offiziell wechseln.

Zuletzt stürmte Ballo für den FC Viktoria Köln in der deutschen U17-Bundesliga, zuvor in der Jugend von Bayer Leverkusen und beim LASK. Aufgewachsen ist er in Linz, die Mutter stammt aus Guinea, der Vater von der Elfenbeinküste.

Schon als 14-Jähriger debütierte Ballo in der österreichischen U17-Nationalmannschaft. 22 Länderspiele hat er bisher absolviert, dabei gelangen ihm sieben Treffer.

(red.)