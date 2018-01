Transfer-Ticker: Dortmund holt Verteidiger um 21,5 Millionen Euro

Manuel Akanji wechselt vom Schweizer Serienmeister FC Basel zu Borussia Dortmund, wie der Klub am Montag offiziell bestätigte. Der 22-jährige Innenverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 2022 beim vom Wiener Peter Stöger trainierten Spitzenverein.

Die Ablösesumme von kolportierten 21,5 Millionen Euro macht Akanji zum zweitteuersten Transfer eines Schweizer Super-League-Spielers und zum teuersten Schweizer Verteidiger. Dortmunds Erzrivale Schalke hatte im Sommer 2016 rund 30 Millionen Euro für Breel Embolo nach Basel überwiesen.

Naby Keita bleibt bis 30. Juni 2018 bei RB Leipzig und wird nicht bereits im Winter-Transferfenster zu Liverpool wechseln. Das teilte der deutsche Vizemeister am Sonntag schriftlich mit, um alle Spekulationen zu beenden. "Wir geben Naby Keita nicht frühzeitig ab, auch wenn der FC Liverpool sein Interesse an ihm nun noch einmal hinterlegt hat, ihn bereits in diesem Transferfenster verpflichten zu wollen", sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick.

Im August 2017 hatten sich Liverpool, Leipzig und Keita auf einen Wechsel nach der laufenden Saison geeinigt. Nur bei einer einvernehmlichen Lösung "im Sinne einer exorbitanten zusätzlichen Ablösezahlung" wäre ein vorgezogener Wechsel möglich gewesen, betonte Rangnick.

Basaksehir hat den türkischen Teamspieler Arda Turan vom FC Barcelona ausgeliehen, gab der Club aus Istanbul am Samstag bekannt. Laut türkischen Medien wurde der 30-jährige Mittelfeldspieler vom türkischen Tabellenführer für eineinhalb Jahre mit Option auf eine weitere Saison geholt.

Manchester United legte überraschenderweise am Donnerstag ein Angebot für Alexis Sánchez, bietet Arsenal 25 Millionen Pfund (30 Mio. €) Ablöse. José Mourinho kann Arsene Wenger zwar nicht leiden, doch wenn er damit seinem Erzrivalen Pep Guardiola (Manchester City) schaden kann, ist ihm jedes Mittel recht. Ob er den Chilenen, 29, engagieren kann? Als Zuckerl soll Mourinho laut "Guardian" Henrikh Mkhitaryan anbieten. Das Problem ist desen Gage: 200.000 Pfund pro Woche.

Adieu Wien: Ismael Tajouri verlässt Austria, der 23-Jährige wechselt in die MLS zu New York City FC.

FC Lugano und Marc Janko? Der Stürmer, in prag aussortiert, scheint der Rückkehr in die Schweiz (zuvor FC Basel) nicht abgeneigt. Dem "Blick" sagt der 34-Jährige: "Lugano ist eine Option, aber ich höre mir alle Angebote an. Ich habe beste Erinnerungen an die Schweiz. Während meiner Zeit beim FC Basel habe ich Land und Leute lieben gelernt. Ich durfte hier auch den wunderbaren Moment der Geburt meiner Tochter miterleben. Ich würde gerne zurückkehren."

Die Gerüchte um einen Abgang von ÖFB-Teamspieler Moritz Bauer hatten sich in den vergangenen Tagen verdichtet, nun ist es fix: Der 25-Jährige wechselt zu Stoke City in die Premier League und wird damit Teamkollege von Kevin Wimmer. Der Vertrag läuft über viereinhalb Jahre, über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, sie soll laut Medienberichten bei rund sechs Millionen Euro liegen. Bauer hatte seit Sommer 2016 für Rubin Kasan gespielt und war noch unter Marcel Koller im Herbst 2017 zu seinem Debüt im Nationalteam gekommen.

Marco Rose, Trainer von Red Bull Salzburg, schloss Abgänge von Leistungsträgern im Winter kategorisch aus. Zuletzt gab es laut Medienberichten ein Angebot von Spartak Moskau für Innenverteidiger Duje Caleta-Car, Lokomotive Moskau soll an Munas Dabbur interessiert sein. "Es ist ganz wichtig, dass alle wissen, dass wir als Verein die endgültige Entscheidung treffen, wer wechselt und wer nicht. Wir werden sicher keinen Stammspieler ziehen lassen", erklärte Rose.

Nach Borussia Dortmund hat auch der chinesische Meister Guangzhou Evergrande Berichte über einen angeblichen Wechsel von BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zu dem asiatischen Club dementiert. Guangzhou bezeichnete die Gerüchte in einer Stellungnahme am Dienstag als "völlig ohne Grundlage" und "reine Erfindung". BVB-Sportchef Michael Zorc hatte einen Wechsel schon am Samstag dementiert. Zunächst war über ein Angebot über 72 Millionen Euro Ablöse die Rede.

Philippe Coutinho wechselt für insgesamt 160 Millionen Euro (129 Mio. € fix, 4,4 Mio. € Bonus für Titel, 4,4 Mio. Bonus für Erreichen der CL, 4,4 Mio. Bonus für CL-Titel etc.) von Liverpool zum FC Barcelona. Laut „beIn Sports“ steht Ersatz bereits ante portas: die Reds sollen Leicester City-Angreifer Riyad Mahrez engagiereb wollen. Der 26-Jährige soll 55 Millionen Euro Ablöse kosten.

Raphael Holzhauser soll in Istanbul landen, schenkt man seinem Berater Alexander Sperr Glauben. Im "Kurier" verrät er, dass Tabellenführer Basaksehir - Klub von Präsident Recep Tayyip Erdoğan - starkes Interesse am Austria-Spielgestalter habe. "Das zeigt sich auch an der Höhe des Angebots", so der Spielerberater. "Obwohl Raphael ab 1. Juni ablösefrei ist, will die Austria noch eine siebenstellige Summe. Wenn ich nicht schon im Rollstuhl sitzen würde, hätte es mich umgehauen." Auch AEK Athen soll ein Angebot für den 24-Jährigen abgegeben haben.

Ex-Salzburg-Coach Oscar Garcia übernimmt zwei Monate nach seinem fluchtartigen Rücktritt bei Saint Etienne das Traineramt beim griechischen Meister Olympiakos Piräus. Der 44-jährige Spanier war in Frankreich nur wenige Monate tätig. Mit Salzburg schaffte er 2016 und 2017 das Double aus Meistertitel und Cupsieg.

Carlos Tevez kehrt nach einem fürstlich entlohnten Jahr in China zu den Boca Juniors zurück. Der 33-jährige Argentinier, mit 38 Millionen Euro Gehalt zuletzt der bestbezahlte Fußballer der Welt, verlässt Shanghai Shenhua mit der Bilanz von vier Toren in nur elf Ligaspielen. Den Wechsel gab der Traditionsverein aus Buenos Aires am Freitag bekannt.

Lok Moskau bietet angeblich für Munas Dabbur, laut "Sport-Express", 15 Millionen Euro Ablöse. Der Israeli, 25, schoss in 18 Bundesliga-Spielen zwölf Tore, wettbewerbsübergreifend traf Salzburgs Stürmer 17 Mal. Sein Vertrag in Salzburg endet 2021.

Das Angebot von Spartak Moskau für Kroatiens U21-Spieler Duje Caleta-Car soll Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund abgelehnt haben, berichtet „dalmatinskiportal.hr“. Russlands Meister soll 12 Millionen Euro für den Innenverteidiger geboten haben.

Das Tauziehen zwischen Liverpool und dem FC Barcelona um Spielmacher Philippe Coutinho nähert sich dem Ende. Am Freitag wartet das Liverpool-Derby, und der Brasilianer, 25, fehlt. Offiziell zwickt diesmal nicht der Rücken, sondern die Leiste, doch nachdem sich bereits sein persönlicher Ausrüster Nike, zugleich Partner des FCB, in einer Aussendung bereits mit Coutinho-Dressen lobte, scheint es wieder einmal nur ein Formalakt zu sein. Offiziell ist noch nichts, im Jänner soll es aber gelungen sein. Für über 150 Millionen Euro Ablöse.

Stürmer Philipp Prosenik wechselt von Rapid in die Fußball-Erste-Liga zur SV Ried. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. „Es freut mich, dass er sich trotz Angeboten aus der Bundesliga für Ried entschieden hat“, betonte SVR-Manager Franz Schiemer.

Georg Teigl ist vom deutschen Bundesligisten FC Augsburg leihweise in die 2. Liga gewechselt. Wie Eintracht Braunschweig am Mittwoch vermeldete, wurde der 26-jährige Österreicher für eineinhalb Jahre unter Vertrag genommen. Teigl war bei Augsburg in der Herbstsaison zu keiner einzigen Einsatzminute gekommen.

Everton engagierte laut "Sky" den türkischen Stürmer Cenk Tosun von Besiktas Istanbul. Die Ablösesumme soll 30 Millionen Euro betragen, der bisherige Rekordverkauf aus der Süper Lig war der Bosnier Elvir Baljic (1999, 15 Millionen Euro von Galatasaray zu Real Madrid). Tosun, 26, schoss in dieser Saison vier Tore in der Champions League.

Mit 38 Jahren erhält der frühere Stürmerstar Diego Forlan noch einmal einen einträglichen Vertrag. Der Uruguayer unterschrieb beim erstmals für die asiatische Champions League qualifizierten Hongkong-Meister Kitchee. Forlan spielte in seiner langen Karriere unter anderem für Manchester United, Atletico Madrid und Inter Mailand. Er bestritt 112 Länderspiele und wurde zum besten Spieler der WM 2010 in Südafrika gewählt. Zuletzt war er 2016 für Mumbai City in Indien engagiert.

Austria hat von Ligarivale Salzburg Linksverteidiger Stefan Stangl ausgeliehen. Wie die beiden Fußball-Bundesligisten am Freitag verkündeten, wechselt der 26-Jährige leihweise bis Saisonende nach Wien. Stangl kam im Sommer 2016 von Rapid zu Salzburg. Seither absolvierte der Steirer bei den Roten Bullen aber nur 13 Pflichtspiele. Im ÖFB-Team kam er bisher einmal zum Einsatz.



