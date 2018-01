Transfer-Ticker: ÖFB-Legionär Gartner wird Duisburger

Der 23-Jährige unterschrieb am Mittwoch beim MSV Duisburg einen Vertrag bis Sommer 2019 samt Option. Der Burgenländer Gartner spielte zuletzt in der Liga für Fortuna Düsseldorf, bei Duisburg stand der Mittelfeldspieler bereits seit November im Training. "Wir haben uns in dieser Zeit gegenseitig beschnuppern können und einen hervorragenden Eindruck von Christian gewonnen", meinte Duisburgs Sportdirektor Ivo Grlic. Die Verpflichtung des ehemaligen österreichischen U21-Teamspielers sei auch ein Vorgriff auf die neue Saison. Duisburg liegt aktuell auf dem siebenten Tabellenrang.

Georg Teigl ist vom deutschen Bundesligisten FC Augsburg leihweise in die 2. Liga gewechselt. Wie Eintracht Braunschweig am Mittwoch vermeldete, wurde der 26-jährige Österreicher für eineinhalb Jahre unter Vertrag genommen. Teigl war bei Augsburg in der Herbstsaison zu keiner einzigen Einsatzminute gekommen.

(ag./red.)