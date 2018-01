ÖFB-Team: Der endgültige Start in eine neue Ära

Wien. Seit 1. Jänner ist Franco Foda hochoffiziell und vertraglich Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft. Montagnachmittag bezog er vor laufenden TV-Kameras und Fotografen medienwirksam sein Büro im Happel-Stadion, zuvor legte der Deutsche im Hotel Courtyard by Marriott seine Pläne für die kommenden Wochen offen. Auf Foda wartet eine reise- und gesprächsintensive Zeit, bereits am Freitag ist er zum Start der Rückrunde in der deutschen Bundesliga beim Spiel Leverkusen gegen Bayern zu Gast.

Dass Julian Baumgartlinger (Leverkusen) und David Alaba (Bayern) eine tragende Rolle in den Planungen des Teamchefs spielen, liegt auf der Hand. Mit dem 19-jährigen Tiroler Marco Friedl, der in der Hinrunde zu zwei Einsätzen für die Münchner kam, könnte sich künftig auch eine Option auf der Linksverteidigerposition auftun. Foda jedenfalls sieht in Friedl und anderen aktuellen U21-Teamspielern großes Potenzial, „da gibt es einige interessante Jungs“. Am Sonntag wird der 51-Jährige dann nach Spanien aufbrechen, der Besuch von Exklub Sturm Graz im Trainingslager wird eine Art Heimkehr. Auch ein Lokalaugenschein bei Meister Salzburg steht auf dem Programm.

Bevor Foda am 24. Jänner die Auslosung zur neu geschaffenen Nations League (startet im Herbst) in Lausanne verfolgt, stehen Besuche der Partien Hoffenheim – Leverkusen (20. Jänner) und Bayern – Bremen (21. Jänner) an. Allein im Jänner sind vom Trainerstab inklusive der Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics 14 Spielbeobachtungen geplant. Eine Liste von 40 bis 50 potenziellen Nationalteamspielern hat Foda erstellt, nun ginge es darum, „die richtigen Spieler“ ausfindig zu machen.

Janko „immer eine Option“

Über einzelne Personalien sprach der neue Teamchef am Montag noch nicht, mit einer Ausnahme: Marc Janko. Der Vertrag des 34-Jährigen bei Sparta Prag wurde erst vor wenigen Tagen aufgelöst, Foda darüber in einem „längeren Telefonat“ informiert. Janko, in den vergangenen Jahren Österreichs treffsicherster Stürmer, bleibt für Foda ein Thema: „Er ist immer eine Option.“

Offiziell verlautbart hat der Verband in der Person von Präsident Leo Windtner den Testspielplan 2018. Das ÖFB–Team eröffnet am 23. März in Klagenfurt gegen Slowenien, am 27. März gastieren Arnautović und Co. in Luxemburg. Zwei Monate später empfängt Österreich zwei hochkarätige Gegner und WM-Teilnehmer. Am 30. Mai läuft WM-Gastgeber Russland am Innsbrucker Tivoli ein, am 2. Juni beehrt Deutschland in Klagenfurt das Wörtherseestadion. Speziell der arrangierte Vergleich mit dem Weltmeister ließ Windtner strahlen. „Ein solches Spiel wünschen sich viele Nationen in Europa.“

Dass keines der Heimspiele in Wien ausgetragen werde, sei nicht als Zeichen zu verstehen, erklärte Windtner. Man sei bloß der Bitte des russischen und deutschen Verbandes nachgekommen, deren Teams ihr WM-Trainingslager in Tirol bzw. Südtirol absolvieren. (cg)

