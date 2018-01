Fußball: Erstes Einstimmen auf die Nations League

Lausanne/Wien. Für ÖFB-Teamchef Franco Foda wird es am Mittwoch (12.15 Uhr, live ORF Sport+) in Lausanne bei der Auslosung für die neue Nations League ernst. „Das ist für uns ein wichtiger Wettbewerb und eine zusätzliche Chance, uns für die Euro 2020 zu qualifizieren. Es sind sehr interessante potenzielle Gegner dabei. Wir lassen uns überraschen“, sagte der Deutsche. Die wichtigsten Fragen zur Premiere des neuen Uefa-Wettbewerbs:

1 Wer sind Österreichs mögliche Gegner in der Gruppenphase?

Das 1:1 gegen Georgien in der WM-Qualifikation hat das ÖFB-Team den Startplatz in der Liga A und damit potenzielle Duelle mit Deutschland, Spanien oder England gekostet. Stattdessen tritt die Mannschaft von Franco Foda in einer der vier Dreiergruppen in Liga B an. Österreich wird aus Topf eins gelost, mögliche Gegner sind Schweden, Ukraine, Irland und Bosnien-Herzegowina (Topf zwei) bzw. Nordirland, Dänemark, Tschechien und die Türkei (drei).

„Die Mannschaften haben ein gutes Niveau, der eine oder andere könnte auch in der Liga A spielen. Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Diese Mentalität wollen wir immer zeigen“, betonte Foda.

2 Wie funktioniert der Bewerb und wann und wo wird gespielt?

Die Gruppenphase besteht aus Hin- und Rückspielen, gespielt wird jeweils an Doppelterminen im September (6.-11.), Oktober (11.-16.) und November (15.-20.) 2018. Die vier Gruppenersten qualifizieren sich für das Finalturnier der jeweiligen Liga. Diese „Final Four“-Runden werden im K.o.-Modus (Halbfinale wird ausgelost) vom 5. bis 9. Juni 2019 in einer der vier qualifizierten Nationen ausgetragen, darüber wird das Uefa-Exekutivkomitee im Dezember 2018 entscheiden. Die Sieger der Ligen B, C und D steigen auf, die Letzten aus A, B und C steigen ab.

3 Wie erfolgt die Vergabe der vier Startplätze für die EM 2020?

Zu den zehn Gruppenersten- und zweiten der regulären EM-Qualifikation (März 2019 bis März 2020) werden vier Tickets für die Endrunde 2020 über die Nations League vergeben – in jeder Liga eines. Dabei treten die vier besten, noch nicht für die EM qualifizierten Mannschaften aus jeder Liga im März 2020 in einem Play-off an, gegebenenfalls wird gemäß der Rangliste von unten nach oben aufgefüllt. Ausnahme: Teilnahmeberechtigte Gruppensieger rücken nicht auf.

Die Play-offs werden im K.o.-System (Auslosung im November 2019) mit zwei Halbfinals und einem Endspiel ausgetragen. Die besser gereihten Teams haben Heimrecht, das Finale wird einem der beiden Kontrahenten zugelost.

4 Wann findet das nächste Spiel der Nationalmannschaft statt?

Foda versammelt seine Schützlinge ab 19. März zu einem Lehrgang samt Freundschaftsspielen gegen Slowenien (23. März in Klagenfurt) und in Luxemburg (27. März). Weitere Tests gegen WM-Gastgeber Russland (30. Mai in Innsbruck) und Weltmeister Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) sind fixiert, auch für die zwei offenen Termine der Nations League sind Freundschaftsspiele geplant. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2018)