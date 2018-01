Fußball: Streiken um zu wechseln

Wien. Mittwoch, Punkt 18 Uhr, schließt das Winter-Transferfenster. Bis dahin wird auch der Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang zu Arsenal London endgültig über die Bühne gegangen sein. Weil Borussia Dortmund den drittbesten Torjäger der Vereinshistorie, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2021, aber nicht so einfach abgeben wollte, setzte der Gabuner, 28, auf eine inzwischen bewährte Strategie: So lange Ärger machen, bis ihn der Klub ziehen lässt.

Für den Stürmer stehen rund 65 Millionen Euro Ablöse im Raum, bei Arsenal soll er einen Vertrag bis 2021 erhalten, kolportiertes Wochengehalt: 205.000 Euro (netto). Längst aber stehen nicht mehr die zur Norm gewordenen enormen Summen im Mittelpunkt, sondern die Art und Weise, wie Fußballer ihre Arbeitgeber erpressen können. Aubameyangs lieferte in den vergangenen Wochen zahllose Beispiele: Er ließ Mannschaftssitzungen sausen, quartierte im Trainingslager kurzerhand Freunde und Familie im Teamhotel ein und blieb am Montag als geladener Zeuge dem Prozess um den Bombenanschlag auf den BVB-Teambus im vergangenen April fern. Da hatte ihn Trainer Peter Stöger bereits zweimal aus dem Kader geworfen, während Dortmund bei Hertha Berlin 1:1 spielte, kickte Aubameyang mit seinem Clan in einer Soccerhalle – in einem Trikot des 20-jährigen Franzosen Ousmane Dembélé.

Aubameyangs ehemaliger Klubkollege hatte sich im Sommer 2017 von Dortmund zum FC Barcelona gestreikt und diese Methode auf höchster Ebene salonfähig gemacht. Es folgte der Niederländer Virgil van Dijk, nun teuerster Verteidiger der Welt mit 84,5 Mio. € Ablöse, der seinen Wechsel von Southampton zu Liverpool forcierte, indem er unerlaubte Verhandlungen führte. Derzeit schlägt sich der Hamburger SV mit dem abwanderungswilligen Walace herum. Der brasilianische Olympiasieger erschien mit dreitägiger Verspätung im Trainingslager, weil er lieber zurück in seine Heimat will. Bremens senegalesischer Abwehrspieler Lamine Sané schwänzte ebenfalls zwei Trainings, er möchte zum FC Metz.

Moralklauseln als Lösung?

Dass wechselwillige Profis ihren Pflichten als (hoch bezahlte) Arbeitnehmer nicht mehr nachgehen, eigene Interessen über jene der Mannschaft stellen und ihre Klubs ohnmächtig zurücklassen, gab es schon vor Dembélé und Aubameyang. Kölns Torjäger Anthony Modeste lieferte rund um seinen Abgang im Sommer nach China eine Transferposse, Julian Draxler konnte sich nach starker Europameisterschaft 2016 nicht mehr für Wolfsburg motivieren und erzwang seinen Wechsel zu Paris St. Germain. Frankreichs EM-Held Dimtri Payet, streikte sich 2017 beharrlich von West Ham nach Marseille zurück, der Kroate Luka Modric wollte schon 2012 unbedingt zu Real Madrid und betrieb bei Tottenham Arbeitsverweigerung. Und auch die nun leidgeplagten Dortmunder fanden sich schon auf der anderen Seite wieder: Als der Armenier Henrikh Mkhitaryan 2013 zum BVB wechselte, hat er das nur erreicht, weil er bei Schachtar Donezk ein ganzes Trainingslager geschwänzt hatte.

Dennoch, die Vorfälle häufen sich. Herrscht also ein Werteverfall unter Fußballprofis? „Das ist natürlich sehr kritisch zu sehen“, sagt Bayern-Trainer Jupp Heynckes. „Die Vereine, die diese Spieler aufnehmen, müssen sich damit auseinandersetzten, dass dieselben Spieler das irgendwann auch mit ihnen machen.“ Der 72-Jährige macht sich für Charakterprüfungen und Moralklauseln in Verträgen stark. „Die Vereine sollten darüber nachdenken, ob sie solche Spieler verpflichten. Ich würde das ablehnen.“

Denn beim derzeit ohnehin nicht erfolgsverwöhnten BVB hat Aubameyang für noch mehr Unruhe gesorgt. Dortmunds deutscher Weltmeister André Schürrle erklärte in der „Sportschau“: „Es ist auf jeden Fall extrem nervig. Das muss man so sagen, weil es ein großes Thema in der Mannschaft ist. Trotzdem bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterzuarbeiten. Auch mit dem Theater außenrum.“

Gut möglich, dass die Klubs in Zukunft tatsächlich darauf achten (müssen), wie sich ein Wunschspieler abseits des Platzes verhält. Aubameyang jedenfalls hat am Samstag sein letztes Spiel im BVB-Trikot absolviert (2:2 gegen Freiburg). Die Fans haben sich mit Pfiffen verabschiedet.

Auf einen Blick Der Transfer von Dortmund-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang zu Arsenal London ist nur das jüngste Beispiel, wie ein Fußballprofi mit fragwürdigen Methoden einen Vereinswechsel erzwungen hat. Der Schlussverkauf im Winter-Transferfenster (bis Mittwoch, 18 Uhr) wird nun von einer Wertedebatte begleitet. Branchengrößen wie Jupp Heynckes plädieren für Charakterprüfungen und Moralklauseln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2018)