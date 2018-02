Europa League: Salzburg und die offene Tür zum Achtelfinale

Das Kräftemessen mit dem spanischen Fußball muss Österreichs Meister Red Bull Salzburg nicht mehr fürchten – sofern der Gegner ein verhältnismäßig harmloser iberischer Vertreter ist wie Real Sociedad. Eine über weite Strecken solide Hintermannschaft und etwas Glück vor dem gegnerischen Tor waren genug, um im Sechzehntelfinale der Europa League ein 2:2 in San Sebastian einzufahren, die Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche ist gut.

Bei den ohnehin schon gebeutelten Basken – nach einem steilen Absturz droht dem Tabellen-14. in der Liga der Abstiegskampf – war es ausgerechnet der Jungstar und Publikumsliebling, der Salzburg per Eigentor den ersten der beiden so wichtigen Auswärtstreffer bescherte.

Der 20jährige Mikel Oyarzabal, eigentlich Leistungsträger in der Offensive von Real Sociedad und zudem ein Mann aus dem eigenen Nachwuchs, der schon für das spanische Nationalteam debütiert hat, beförderte den Ball nach einem Corner unglücklich über die eigene Torlinie (27.). Der tatsächlich Schuldige war Tormann Gerónimo Rulli, der an der Flanke vorbeigeflogen war.

Die zwölf Ecken der Spanier brachten hingegen allesamt nichts ein, vor allem weil Rullis Gegenüber Alexander Walke gewohnt souverän agierte. Und auch im Spielaufbau erzeugte Real Sociedad trotz 61 Prozent Ballbesitz kaum Gefahr. Das Salzburger Pressing störte meist punktgenau.

Plötzlicher Schlagabtausch

Mit ihrer ersten Topchance gelang der Elf von Trainer Eusebio Sacristan, 263-facher Spieler für den FC Barcelona, allerdings der Ausgleich. Nach einem Fehler in der Salzburger Abwehr marschierte Alvaro Odriozola alleine auf Walke zu (57.). Es folgte der große Auftritt von Adnan Januzaj, ein einst als Supertalent gehandelter 22jähriger Belgier, der sich bei Manchester United nicht durchsetzen konnte: Erst traf er per Kopf die Querlatte (72.), dann fand er bei seinem Freistoß jene Lücke in der Salzburger Mauer, die dort freilich niemals entstehen darf (80.).

Die Schlussphase im Estadio Anoeta, trotz Umbau fanden sich 20.000 Zuschauer ein, gehörte aber den Gästen. Takumi Minamino stocherte den Ball zum 2:2-Endstand über die Linie (93.), Salzburg ist damit seit 16 Europacuppartien ungeschlagen.

Europa League, Sechzehntelfinale:

Real Sociedad – FC Salzburg 2:2 (0:1). Estadio Anoeta, 19.970, SR Bobby Madden (SCO). Tore: Odriozola (57.), Januzaj (80.) bzw. Oyarzabal (27., Eigentor), Minamino (93.).

Rückspiel am 22. Februar (21.05 Uhr) in Salzburg.

Ergebnisse: Borussia Dortmund (Trainer Stöger) – Atalanta Bergamo 3:2, FK Astana – Sporting Lissabon 1:3, Olympique Marseille – Sporting Braga 3:0, Spartak Moskau – Athletic Bilbao 1:3, OGC Nizza – Lok Moskau 2:3, Östersund – Arsenal 0:3, Ludogorez Rasgrad – AC Milan 0:3, Roter Stern Belgrad – ZSKA Moskau 0:0.

(joe)