Europa League: Salzburg meistert die spanische Hürde

Rund 14.000 Zuschauer fanden sich bei Minusgraden in der Red Bull Arena am Salzburger Stadtrand ein, das ist immerhin Rekord in dieser Saison. Dort bekamen sie eine beachtliche und vor allem abgeklärte Vorstellung des österreichischen Meisters zu sehen, der Real Sociedad 2:1 besiegte und damit den Sprung ins Achtelfinale der Europa League geschafft hat (Hinspiel: 2:2).

Mutig nach vorne spielen, konzentriert verteidigen, hatte Salzburg-Coach Marco Rose gefordert. Ersteres wurde umgesetzt – Munas Dabbur nutzte die erste Chance zur Führung (10.) –, Zweiteres zumindest über weite Strecken. Der spanische Tabellenzwölfte brachte die Defensivabteilung rund um die Innenverteidiger André Ramalho und Jérôme Onguéné immer wieder in Bedrängnis. Mikel Oyarzabal traf nur die Latte (8.), der Ausgleich durch Raúl Navas per Kopf (28.) war nicht unverdient.

Ohne ihren Kapitän Xabi Prieto und Goalgetter Willian (beide verletzt), außerdem in Unterzahl (Gelb-Rot für Navas, 71.), büßten die Basken am Ende aber doch an Durchschlagskraft ein. Valon Berisha verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand (74.).

Salzburg ist damit seit 17 Europacupspielen ungeschlagen und zum insgesamt zweiten Mal ins Achtelfinale der Europa League eingezogen (2014 kam dort das Aus gegen Basel). Mit Real Sociedad wurde zudem ein Vertreter jener Liga verabschiedet, die seit Jahren den europäischen Fußball dominiert. Der nächste Gegner könnte nun Borussia Dortmund, Arsenal, Milan oder auch Schwesternklub RB Leipzig heißen. Ausgelost wird heute, Freitag, in Nyon.

Ergebnisse Sechzehntelfinale: RB Leipzig (Trainer Hasenhüttl) – Napoli 0:2 (Gesamt: 3:3, Leipzig dank Auswärtstorregel aufgestiegen)

Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund (Trainer Stöger) 1:1 (3:4)

Arsenal – Östersund 1:2 (4:2)

Milan – Rasgrad 1:0 (4:0)

Athletic Bilbao - Spartak Moskau 1:2 (4:3)

Sporting Braga - Olympique Marseille 1:0 (1:3)

Atletico Madrid - FC Kopenhagen 1:0 (5:1)

Viktoria Pilsen - Partizan Belgrad 2:0 (3:1)

Sporting Lissabon - Astana 3:3 (6:4)

Lazio Rom - FC Steaua Bukarest 5:1 (5:2)

Zenit St. Petersburg - Celtic Glasgow 3:0 (3:1)

Villarreal - Olympique Lyon 0:1 (1:4)

Dynamo Kiew - AEK Athen 0:0 (1:1, Kiew aufgestiegen)

Lok Moskau - OGC Nizza 1:0 (4:2).

Achtelfinale: 8. bzw. 15. März; Auslosung Freitag, 23. Februar, 13 Uhr in Nyon.

(red.)